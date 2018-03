Träume darf man haben: Ein zweites Stockwerk und die Vergrößerung des Geländes stehen auf der Wunschliste vieler Fernfahrer in Buttenheim. Dann könnte man die Zahl der Lkw-Parkplätze massiv erhöhen und einen attraktiven Tempel mit sanitären Anlagen in Hülle und Fülle verwirklichen. Was im ersten Augenblick wie eine schöne Vision erscheint, wird aber bei näherem Nachdenken buchstäblich wieder vom Tisch gefegt. "Dann wäre Buttenheim nicht mehr Buttenheim", sagt ein Stammgast, legt den Zeigefinger auf seine Lippen und flüstert: "Buttenheim soll ein Geheimtipp bleiben."

This article is from issueHere you find all articles from this issue