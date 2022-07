Zukunftskongress Nutzfahrzeuge 2022 Das Ziel: Klimaneutralität

Wenn es darum geht, die CO2-Emissionen des Straßengüterverkehrs zu senken, stehen die Lkw-Hersteller an vorderster Front. Durch die von der EU verordneten CO2-Flottenzielwerte für neue schwere Nutzfahrzeuge über 16 Tonnen ab 2025 und 2030 ist der Druck nochmals deutlich gestiegen. Doch wie der Dekra Zukunftskongress Nutzfahrzeuge zeigte, sind die OEMs darauf gut vorbereitet. Mit einer breiten Palette innovativer Null-Emissions-Lkw bieten sie bereits heute nachhaltige Antworten auf die mit dem Klimawandel verbundenen Herausforderungen.

Ohne Lade- und Tankinfrastruktur geht nichts

Wie Karin Rådström, CEO von Mercedes-Benz Trucks und Vorstandsmitglied bei Daimler Truck, in ihrer Keynote betonte, sollen bis zum Jahr 2030 bis zu 60 Prozent der von der Marke mit dem Stern in Europa verkauften Neufahrzeuge lokal CO2-neutral sein. Bereits komplett elektrifiziert würden sich der seit Oktober 2021 in Serie produzierte eActros für den schweren Verteilerverkehr sowie der ab Juli 2022 in Serie produzierte eEconic für den Kommunaleinsatz präsentieren. Ab 2024 erreiche der eActros LongHaul die Serienreife, und 2027 sollen erste Serienfahrzeuge des GenH2-Truck mit wasserstoffbasiertem Brennstoffzellenantrieb an Kunden übergeben werden. „Beide Fahrzeuge ermöglichen dann auch im Fernverkehr den lokal CO2-neutralen Straßengütertransport“, sagte Rådström. In Sachen Infrastruktur gehe es nun darum, einen Versorgungshochlauf anzustoßen, um für die Transportbranche den Zugriff auf Ladesäulen und Wasserstofftankstellen sicherzustellen. Hierzu arbeite Daimler mit verschiedenen Partnern wie Siemens, Engie, Volvo Trucks und Traton zusammen.