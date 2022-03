Welche Top-Speaker beim Zukunftskongress Nutzfahrzeuge mit an Bord sind, verraten wir in unserer Bildergalerie. Der Kongress findet am 2. und 3. Juni unter dem Motto "Future-proof transportation" in Berlin statt. Hier geht´s zur Anmeldung .

Der DEKRA Zukunftskongress Nutzfahrzeuge am 2. und 3. Juni 2022 in Berlin garantiert hochkarätige Vorträge, kontroverse Podiumsdiskussionen sowie exklusive Möglichkeiten zum Networking. Das innovative Programm (Flyer steht am Ende des Artikels zum kostenlosen Download) umfasst rund 80 Beiträge, die in drei parallel verlaufende Themenstränge unterteilt sind: Nutzfahrzeug-Technologie, Digitalisierung und letzte Meile. Der Schwerpunkt letzte Meile wurde neu aufgenommen und vervollständigt das Angebot. Die Teilnehmer können jederzeit frei zwischen den Themengebieten wechseln und sich so ihre Highlights individuell zusammenstellen. Selbstverständlich bieten wir für alle Vorträge eine Simultanübersetzung (Deutsch–Englisch, Englisch–Deutsch) an.

Der kürzeste Weg zu Insiderwissen

Insgesamt erwarten die Veranstalter DEKRA und ETM Verlag mehr als 350 Experten, Wissenschaftler und Top-Manager namhafter Unternehmen aus der Nutzfahrzeugbranche. Darunter viele von international ausgerichteten Unternehmen wie Betterflow, BPW, Continental, Dachser, Daimler Truck, Dekra, Fleetboard Logistics, Hyundai, Goodyear Dunlop Tires , idem Telematics, Knorr-Bremse, Kögel, Krone, Orten, Quantron SAF-Holland, Rhenus, Scania, Schmitz Cargobull, Shell, Volkswagen und ZF Friedrichshafen. Außerdem mit an Bord: Speaker zahlreicher Verbände und europäischer Organisationen. Die Namen aller Referenten und Keynote-Speaker erfahren Sie in unserer Bildergalerie.

Optimale Netzwerk-Möglichkeiten

Darüber hinaus bietet der Kongress im Rahmen der begleitenden Fachausstellung und der Abendveranstaltung exklusive Möglichkeiten zum Networking mit Experten und Kollegen. Medienpartner des DEKRA Zukunftskongress Nutzfahrzeuge sind folgende Fachzeitschriften aus dem ETM Verlag: lastauto omnibus und trans aktuell.

Erfolgreiche Unternehmen brauchen kluge Köpfe. Sichern Sie sich noch rechtzeitig Ihren Platz am 2. und 3. Juni 2022. Hier geht´s zur Anmeldung. Wir freuen uns, Sie in Berlin begrüßen zu dürfen.