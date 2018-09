Mit der Cargo-Variante hält VWs neuer Modularer E-Antriebs-Baukasten (MEB) Einzug in die Nutzfahrzeugsparte. Je nach Konfiguration fährt der I.D. BUZZ CARGO mindestens 330 Kilometer weit, maximal 550 Kilometer. Mit an Bord ist das Internet der Dinge. Das Regalsystem ist vernetzt mit dem Auftrags- und Bestellsystem. Die Artikel im Regal sind trackbar. Laut VW lassen sie sich automatisch nachliefern. Das eiförmige Design zahlt gleichzeitig in das Raumangebot ein. Trotz der kompakten Außenmaße bietet der I.D. BUZZ CARGO (Halle 12) nämlich einiges an Ladevolumen. In einer weiteren Entwicklungsstufe soll der Wagen dann auch voll autonom fahren können. Mit der Pkw-Variante will VW im Jahr 2022 auf den Markt gehen. Für den CARGO gibt es aktuell noch keine verbindliche Aussage.