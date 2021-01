Brennstoffzellen-Lkw haben ein enormes Potenzial. Sie können in wenigen Jahren mit Diesel-Lkw nicht nur konkurrieren, sondern sie im Fernverkehr gar überholen. Die Prognose setzt voraus, dass der technische Fortschritt weiter voranschreitet, die Stückzahlen steigen, Fahrzeughersteller, -zulieferer und Energieversorger an einem Strang ziehen und die Politik Forschung, Entwicklung sowie den Betrieb entsprechend unterstützt.

Was für die Kosten gilt, gilt beim Umwelteinfluss erst recht. Hier haben Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw, die lokal emissionsfrei fahren, klar die Nase vorn. Sie seien eine der vielversprechendsten Null-Emissions-Alternativen für den Transportbereich, heißt es in der nun veröffentlichten Studie „Brennstoffzellen-Wasserstoff-Lkw – die umweltfreundlichste Schwerlastlösung“ der Unternehmensberatung Roland Berger. „Diese Fahrzeuge sind geeignet, ein Eckpfeiler für die Erreichung der europäischen Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen bis 2050 zu werden“, heißt es darin. Die EU-Kommission baut darauf, dass das Verkehrsgeschehen innerhalb der EU bis dahin komplett treibhausgasneutral abläuft.

60.000 Wasserstoff-Lkw bereits im Jahr 2030

Schneller als von vielen aktuell vielleicht angenommen, könnten mit Wasserstoff (H2) betriebene Lkw in Verbindung mit Brennstoffzellen demnach Einzug in die Flotten halten. Die Studie geht davon aus, dass bereits 2030 knapp 60.000 dieser Lkw neu auf die Straße kommen. Das entspräche einem Marktanteil von etwa 17 Prozent. Und das ist für die Autoren Yvonne Ruf, Markus Baum, Thomas Zorn, Alexandra Menzel und Johannes Rehberger nur das Basisszenario, im günstigsten Fall liegt der Marktanteil bei 51 Prozent. Jeder zweite neu zugelassene Lkw würde also Wasserstoff tanken.

Die Autoren haben sich dabei auf drei Anwendungsfälle konzentriert – den internationalen Fernverkehr mit Sattelzügen und Laufleistungen von bis zu 140.000 Kilometern im Jahr, den Werkverkehr mit mittelschweren 27-Tonnern und etwa 90.000 Kilometern im Jahr und den Verteilerverkehr mit 18-Tonnern, die jährlich etwa 60.000 Kilometer bewältigen. Diese Segmente stünden für 53 Prozent des Schwerverkehrs und für 70 Prozent der betreffenden CO2-Emissionen.

Bei der Betrachtung der Segmente zeigt sich, dass der Fernverkehr für den Wasserstoff-Lkw die Paradedisziplin ist. Die Verfasser der Studie erwarten, dass er nicht nur gegenüber dem Diesel, sondern auch gegenüber anderen alternativen Antrieben im Jahr 2030 Kostenvorteile (Betrachtung der Gesamt-Betriebskosten, kurz TCO) einfährt. Bis 2023 sei sein Einsatz noch mit Mehrkosten zwischen 18 und 22 Prozent verbunden, 2027 liege er dann bereits gleichauf. Lkw mit batterie-elektrischen Antrieben dagegen hätten in diesem Segment nicht nur mit höheren Betriebskosten, sondern auch mit Einschränkungen bei der Nutzlast zu kämpfen. Hier fordert das Gewicht der Batterien seinen Tribut.

Auch in Disziplin 2, dem schweren Werkverkehr, schlägt sich der Wasserstoff-Lkw erfolgreich. Bis 2023 müssen Flottenbetreiber bis zu 18 Prozent an Mehrkosten einplanen, ab 2030 seien sie aber wirtschaftlicher als alle anderen untersuchten Antriebe. Und auch im Verteilerverkehr, dem dritten untersuchten Anwendungsfall, können H2-Lkw ihren Dieselpendants bei den Kosten ab 2027 Paroli bieten. Bis 2023 sind jedoch erst mal rund elf Prozent Mehrkosten fällig. Zur Wahrheit für die Experten von Roland Berger gehört aber auch, dass H2-Lkw gegenüber ihren batterie-elektrischen Geschwistern das Nachsehen haben, die bei der TCO-Betrachtung im Verteilerverkehr mit relativ geringen Laufleistungen eine bessere Performance an den Tag legen.

Wasserstoff darf nicht mehr als sechs Euro kosten

Damit H2-Lkw 2027 dem Diesel aber auch wirklich das Wasser reichen können, sind offenbar noch einige Hausaufgaben zu machen: Die Produktion muss deutlich hochgefahren werden, um zu niedrigeren Stückkosten zu kommen. Und Wasserstoff darf an der Tankstelle mit nicht mehr als sechs Euro pro Kilogramm zu Buche schlagen, wie in der Studie zu lesen ist. Zurzeit liegt der Preis deutlich darüber. Und letztlich geht es laut Roland Berger nicht nur darum, einen leistungsfähigen H2-Lkw auf den Markt zu bringen, sondern um den Aufbau eines ganzen Ökosystems. Daran müssen sich Transport- und Logistikunternehmer, Lkw-Hersteller und Zulieferer, Tank- und Infrastrukturanbieter und letztlich auch die Politik beteiligen, die mit entsprechenden Anreizen oder einer CO2-Maut den Einsatz solcher Saubermänner begünstigen kann.

Um die Weichen auf Wasserstoff zu stellen, haben die genannten Akteure ferner noch ziemliche Hürden aus dem Weg zu räumen. Insgesamt 22 solcher Stolpersteine haben die Autoren der Studie identifiziert – begonnen bei der Herausforderung, den neuen Antriebsstrang mit den bisherigen Maßen der Lkw-Kabinen in Einklang zu bringen über die begrenzte Lebensdauer von Brennstoffzellen, das Fehlen von Standards beim Speichern von Wasserstoff oder beim Service solcher Fahrzeuge bis hin zum Aufbau einer Tankinfrastruktur – ganz zu schweigen vom Kostenthema bei jedem der einzelnen Mosaiksteine. Das mag alles anspruchsvoll klingen, ist laut der Studie aber beherrschbar. Keiner der genannten Punkte sei ein Showstopper, heißt es.

Wasserstoff-Lkw als Exportschlager

Was die Kosten angeht, sehen die Experten bei Roland Berger auch den Staat in der Verantwortung, das nötige Kleingeld locker zu machen. Ein geschätztes Budget von 470 Millionen Euro für Forschung und Entwicklung sei erforderlich, um entsprechende kommerzielle Anwendungen auf den Weg zu bringen. Das Invest dürfte sich aber bezahlt machen, erklären die Autoren. Mittelfristig dürften der EU und ihren Mitgliedstaaten entsprechende Fortschritte zu Gute kommen, weil hiesige Unternehmen den H2-Lkw zum Exportschlager machen und damit hochqualifizierte Arbeitsplätze und Know-how in Europa erhalten könnten.

Die Studie

Die Unternehmensberatung Roland Berger hat die Studie im Auftrag der Organisation Fuel Cells and Hydrogen Joint Untertaking (FCH JU) erstellt. Sie ist eine öffentlich-private Partnerschaft, die Forschung und Entwicklung von Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologien in Europa unterstützt, um ihre Markteinführung zu beschleunigen. Eines ihrer Mitglieder ist die EU-Kommission, die mit ihrem nun verschärften Green Deal die Dekarbonisierung auch des Verkehrssektors vorantreibt. Dabei kommt dem Einsatz von Wasserstoff eine Schlüsselrolle zu. Ziel der Studie war es, den Stand der Dinge und den regulatorischen Rahmen zu analysieren, den weiteren Technologiepfad aufzuzeigen sowie Erkenntnisse zu Betriebskosten und dem Marktpotenzial zu liefern.