Stückgut braucht Stabilität. Wer seine Prozesse effizient und sein Netzwerk leistungsfähig halten will, geht auf Nummer sicher. Das trifft auch auf die Hauptläufe zu: Die Lkw zwischen den Depots sind quasi zu 100 Prozent mit Dieselantrieb unterwegs. Mit dem Verbrenner vermeiden Transport- und Logistikunternehmen viele Risiken, handelt es sich doch um eine seit Jahrzehnten bewährte Technologie.

Allerdings ist der Dieselantrieb in Verruf geraten. Er ist nicht so recht mit den Zielen des Klimaschutzes in Einklang zu bringen, jedenfalls nicht mit der bis zum Jahr 2050 angestrebten CO2-Neutralität, lässt man die Potenziale von E-Fuels einmal außen vor.

Europaweit 4.000 Linienverkehre bei Dachser

Noch sind auch im Netzwerk von Dachser Diesel-Lkw die Langstreckenläufer. Sie verbinden jede Nacht europaweit rund 300 Niederlassungen in etwa 4.000 Linienverkehren. Das Standardfahrzeug ist dabei der Gliederzug mit zwei BDF-Wechselbrücken zu je 7,82 Meter Länge. Typischerweise sind die Lkw im Begegnungsverkehr unterwegs, treffen sich also entweder bei einer Dachser-Niederlassung oder einem anderen Umladeplatz.

„Wenn sich die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie als attraktive Alternative für den bewährten Dieselantrieb etablieren soll, muss der Gesetzgeber zeitnah Änderungen bei den zulässigen Maßen und Gewichten auf den Weg bringen", betont Prof. Dr. Werner Mehr von der Hochschule Kempten.

Keine Experimente – so könnte nun die Devise bei Dachser lauten. Schließlich will man die Stabilität des Netzwerks nicht gefährden, indem man das Brot-und-Butter-Fahrzeug ohne Not ausrangiert. Doch der Kampf gegen den Klimawandel erfordert ein Umdenken und ein Prüfen aller Alternativen, auch wenn sie im Fernverkehr noch mit einigen Unwägbarkeiten verbunden sind. Für den Ausdauersportler auf der Langstrecke gelten schließlich ganz andere Anforderungen als auf der letzten Meile oder im schweren Verteilerverkehr, wo Fahrzeuge mit Elektroantrieben leichter einsetzbar sind. In diesen Segmenten sammelt Dachser bereits Erfahrungen mit Elektro-Fahrzeugen und setzt acht Fuso eCanter als 7,5-Tonner sowie einen eActros als 18-Tonner ein.

Was nun die Anforderungen im Hauptlauf angeht, heißt das bei Dachser konkret: Ein Lkw mit alternativem Antrieb sollte schon 500 Kilometer ohne Tankstopp bewältigen können und einem Verbrenner auch mit Blick auf Nutzlast, Volumen, Zuverlässigkeit, Komfort und Sicherheit in nichts nachstehen. Ist hier ein mit Wasserstoff (H2) angetriebener Lkw die Lösung, der als Hoffnungsträger gerade für den Fernverkehr gilt und anders als ein LNG-Lkw auch lokal CO2-frei fährt? Und kann er seine Stärken auch in einem hoch getakteten Stückgutnetzwerk unter Beweis stellen?

Hochschule Kempten untersucht drei Dachser-Linien

Die Antwort lautet: ja. Aus technischer und operativer Sicht ist der Einsatz von Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw im Begegnungsverkehr im Netzwerk von Dachser möglich. Das hat eine Machbarkeitsstudie der Hochschule Kempten im Auftrag des ebenfalls in Kempten ansässigen Logistikunternehmens ergeben. Sie stützt sich auf Simulationen mithilfe der Software Matlab und hat exemplarisch die Eignung für drei mögliche Linien unter die Lupe genommen, die übertragbar auf eine Vielzahl an Verbindungen im Netzwerk von Dachser sind. Die Fahrten starten und enden jeweils in der Niederlassung Hof.

„Die Wasserstoff-Brennstoffzelle bietet besonders für den Lkw-Fernverkehr ein hohes Potenzial, das langfristige Ziel einer Null-Emissionslogistik zu erreichen", sagt Andre Kranke, Department Head Research & Innovation Management bei Dachser, der die Studie begleitet hat.

Die erste Tour nach Nürnberg umfasst 281 Kilometer, die zweite nach Kladno nahe der tschechischen Hauptstadt Prag 460 Kilometer und die dritte nach Erlensee (Main-Kinzig-Kreis) 626 Kilometer (je hin und zurück). Für das Einsatzszenario legte das Team um Prof. Dr. Werner Mehr von der Fakultät für Maschinenbau ein Gesamtgewicht von 40 Tonnen und eine Zuladung von zwölf Tonnen zugrunde.

Die Wissenschaftler stützten sich deshalb auf Simulationen, weil noch keine Serienfahrzeuge für den Fernverkehr verfügbar sind, die das Lastenheft von Dachser erfüllen würden. Der Hyundai Xcient Fuel Cell in der Schweiz etwa ist zunächst als Solofahrzeug unterwegs. Und der Nikola Tre als Brennstoffzellen-Lkw in Kooperation mit Iveco sowie der GenH2 Truck von Daimler lassen noch auf sich warten. Bei Daimler ist angestrebt, in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts die Serienreife zu erreichen.

„Die Wasserstoff-Brennstoffzelle bietet besonders für den Lkw-Fernverkehr ein hohes Potenzial, das langfristige Ziel einer Null-Emissionslogistik zu erreichen“, sagt Andre Kranke, der als Verantwortlicher für Entwicklung und Innovationen (Department Head Research & Innovation Management) bei Dachser die Studie begleitet hat, gegenüber der Fachzeitschrift trans aktuell. Die Studie der Hochschule Kempten liefere wichtiges Grundlagenwissen, um die Leistungsfähigkeit und damit auch die Wirtschaftlichkeit von Brennstoffzellen-Lkw beurteilen zu können. Unstrittig ist für Kranke, dass in den kommenden zehn Jahren auf dem Weg zur Marktreife dieser Fahrzeuge noch eine Reihe von technologischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Hürden zu überwinden ist. „Hier wollen wir in enger Partnerschaft mit Fahrzeugherstellern, Forschungsinstituten, Hochschulen und Verbänden unsere Expertise einbringen und somit einen Beitrag zum Klimaschutz in der Logistik leisten“, betont er.

Welches die Hürden sind, die ein Wasserstoff-Lkw auf dem Weg in die betriebliche Praxis noch nehmen muss, geht auch aus der Studie hervor. Eine ist die Reichweite: So ist die bei den ersten Pilotfahrzeugen und auch von Hyundai Hydrogen Mobility in der Schweiz genutzte 350-bar-Tanktechnologie laut Hochschule Kempten mit Restriktionen verbunden. Deutlich mehr als 500 Kilometer sind mit den gängigen Fahrzeugabmessungen nicht drin. Es fehlt der für die Druckspeichertanks erforderliche Bauraum. Doch dieses Problem lässt sich nach Ansicht der Wissenschaftler lösen: Wächst der Motorwagen um mehr als einen Meter in der Länge, könnte zusätzlicher Platz für Tanks geschaffen und damit mehr Reichweite realisiert werden.

Auf Relation Hof-Erlensee-Hof weiterer Tankstoff nötig

Der Gesetzgeber zeigt hierzu bereits Bewegung: Die EU-Richtlinie 2019/984 ermöglicht es Herstellern, zugunsten von Aerodynamik und Effizienz von den bisherigen Längen abzuweichen. Im Raum steht eine zusätzliche Länge von maximal 90 Zentimetern, die hier jedoch nicht ausreichend wäre. „Wenn sich die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie als attraktive Alternative für den bewährten Dieselantrieb etablieren soll, muss der Gesetzgeber zeitnah Änderungen bei den zulässigen Maßen und Gewichten auf den Weg bringen“, erklärt Prof. Mehr.

Bleibt es bei den bisherigen Abmessungen, könnte ein Wasserstoff-Lkw mit 350 bar-Druckgastechnologie 8,4 Kilogramm Treibstoff aufnehmen. Die 626 Kilometer lange Tour Hof–Erlensee–Hof wäre also nur mit zusätzlichem Halt an einer H2-Tankstelle möglich – wobei der von der Hochschule Kempten angenommene Stopp von zehn Minuten kein Effizienzkiller wäre. Besonders deutlich wird das, wenn man einen Vergleich mit der Zeitdauer fürs Aufladen der Batteriepacks bei einem Elektro-Lkw anstellt.

Es geht aber noch effizienter: Eine deutlich höhere Reichweite wäre mit den bestehenden Fahrzeugmaßen durch den Einsatz von Flüssigwasserstoff (LH2) möglich. Der auf minus 253 Grad gekühlte und verflüssigte Kraftstoff weist eine höhere Energiedichte auf und beansprucht deutlich weniger Bauraum im Lkw.

Statt in Wasserstoffflaschen hinter dem Fahrerhaus beziehungsweise im Rahmen wären die LH2-Tanks an ähnlicher Stelle wie aktuell die Dieseltanks montiert, sodass keine Verlängerung des Motorwagens erforderlich wäre. „Motor, Tanks, Brennstoffzellenstack, Peripherie, Batterie und Kühlaggregat können in die aktuelle Fahrzeuggeometrie integriert werden“, sagt Prof. Mehr. Verschmerzen muss der Flottenbetreiber im Gegenzug einen Nutzlastverlust von 250 bis 550 Kilogramm. Die Tanks fassen je 70,8 Kilogramm H2. Entfernungen von bis zu 1.000 Kilometer ließen sich damit nach Einschätzung von Prof. Mehr realisieren.

Hochschule Kempten und Daimler für flüssigen Wasserstoff

Mit seinem Plädoyer für den Einsatz von flüssigem Wasserstoff ist der Wissenschaftler nicht allein. Auch Daimler hatte im September verkündet, dass der GenH2 Truck vorzugsweise mit flüssigem H2 laufen soll und hatte hierzu auch den Aufbau einer Tankinfrastruktur angeregt. Die gibt es zurzeit genauso wenig wie für Lkw mit 350 bar H2-Druckgas (CGH2). Doch ob flüssiger oder gasförmiger Wasserstoff: Klar ist sowohl für das Team der Hochschule Kempten als auch für die Verantwortlichen bei Dachser, dass es sich dabei um grünen Wasserstoff handeln, er also aus erneuerbaren Energien erzeugt werden sollte. Pragmatisch spreche aber auch nichts dagegen, für Mobilitäts- und Transportzwecke auch grauen Wasserstoff einzusetzen, der aus Abfallprodukten zum Beispiel in der Chemieindustrie entstehe.

Stehen nun Tankstellen und H2-Lkw zur Verfügung, brauchen Logistikdienstleister noch Klarheit über die Kosten. Bisher ist das eine weitere große Unbekannte. Mit den bislang bekannten Kosten-Parametern, einer angenommenen jährlichen Laufleistung von 180.000 Kilometern und einer fünfjährigen Nutzungsdauer wären die Gesamtbetriebskosten (TCO) eines Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw gegenüber einem Euro 6-Lkw laut der Studie um etwa 60 Prozent höher. Die Autoren halten es aber für möglich, dass die TCO-Werte des Saubermanns gegenüber dem Euro 6-Standard ab dem Jahr 2030 gleichauf liegen. Die TCO-Entwicklung sei aber sehr schwer abschätzbar, da hier die Entwicklung der Kraftstoffpreise, des CO2-Emissionshandels, der Lkw-Maut, Restwerte, aber auch die Kosten für die Herstellung von Brennstoffzellen-Stacks – dem Herzstück des Wasserstoff-Antriebs – noch entsprechenden Einfluss haben.

Dass die Vorserienfahrzeuge ihren Preis haben, ist den Verantwortlichen bei Dachser bewusst. Sie zeigen sich bereit, ihren Beitrag zu leisten. „Bei den batterie-elektrischen Lkw für die letzte Meile treten wir heute auch schon finanziell in Vorleistung, um die Technologien im Rahmen von Leuchtturmregionen Schritt für Schritt in unsere Prozesse zu integrieren und um die Weiterentwicklung der Technologie durch die Erfahrungen im täglichen Praxiseinsatz zu unterstützen“, sagt Andre Kranke. Eine ähnliche Vorgehensweise könne er sich auch im H2-Lkw vorstellen. Zugleich sieht er auch die Bundesregierung in der Verantwortung, Hersteller und Anwender hier zu unterstützen. Als Beispiele nennt er die geplante Novelle der Eurovignetten-Richtlinie, die die Basis für eine CO2-Maut und eine entsprechende Differenzierung der Mautsätze bilden soll.

Dass es die Bundesregierung mit der Förderung von Wasserstoff ernst meint, ist durch die nationale Wasserstoffstrategie und das Gesamtkonzept klimafreundliche Nutzfahrzeuge bereits erkennbar. Nun braucht es noch eine langfristige und berechenbare Förderkulisse. Auch hier ist Stabilität wie im Stückgut unabdingbar, um dem Saubermann zum Durchbruch zu verhelfen.