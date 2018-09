2019 will VW das Rad in Serie auf den Markt bringen. Das Pedelec unterstützt den Fahrer mit einem 250 Watt starken Mittelmotor (48 Volt) beim Treten. Bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h wirkt der Motor. Den Strom für das Cargo e-Bike speichert VW in einer Lithium-Ionen-Batterie. Dank der schlanken Bauform kommt das Rad auch in engen Innenstädten gut durch. VW Nutzfahrzeuge Chef Dr. Thomas Sedran sagt, er könne sich auch vorstellen, dass Handwerker mit dem Rad zum Kunden fahren, nicht nur Paketboten.

Die maximale Zuladung inklusive Fahrer beträgt 210 Kilogramm, die Ladefläche fasst eine Transportbox mit einem Ladevolumen von 500 Litern. Beim Lenken kommt eine ausgeklügelte Kinematik zum Tragen. Sie sorgt einerseits dafür, dass die Ladefläche auch in Kurven eben bleibt, neigt aber gleichzeitig die beiden Vorderräder in die Kurve. So fällt der Wendekreis entsprechend kleiner aus. VW will das Lastenrad im Nutzfahrzeug-Werk Hannover produzieren. (Halle 12)