VW Nutzfahrzeuge (VWN) schickt seinen Kleintransporter Caddy in sein inzwischen sechstes Modellleben. Der neue VW Caddy 5 zeigt sich dabei in einem neuen, zeitgemäßem Gewand – innen wie außen. „Der neue Caddy macht mit seinem deutlichen Plus an Raum, absoluter Perfektion im Detail, seinen neuen Technologien und seiner neuen Design-Dynamik einen riesigen Sprung nach vorn“, so VWN-Chef Thomas Sedran. „Damit hat er das Potenzial, die Marktanteile von Volkswagen Nutzfahrzeuge im Bereich der Stadtlieferwagen und Kompakt-Vans im sogenannten A-Segment weltweit auszubauen“, verdeutlicht Heinz-Jürgen Löw, VWN-Vorstand für Vertrieb und Marketing.

Foto: VW VW Caddy 5

Caddy-Varianten mit neuer Namensgebung

Der neue Caddy wird laut VWN erneut in den Nutzfahrzeugvarianten Cargo (Kastenwagen mit geschlossenem Aufbau) und Kombi (mit verglastem Fahrgastraum) sowie in verschiedenen Pkw-Varianten (Van) in Rennen geschickt. Für die Pkw-Variante wird es neue Bezeichnungen geben: Die Basis bildet hier künftig die Version ‚Caddy‘; darüber folgt die Linie ‚Life‘ und schließlich die besonders edle Ausstattung ‚Style‘. Zudem wird es erneut eine Langversion geben. Der Caddy Maxi wird in der Transporter-Variante Platz für zwei Europaletten bieten, die wahlweise mittig quer / hinten quer oder auch mittig quer / hinten längs eingeladen werden können.

Foto: VW VW Caddy 5

VW Caddy mit neuen Assistenzsysteme

VWN hat dem Caddy 5 nach eigenen Angaben mit insgesamt 25 Assistenzsystem ausgestattet. Sechs davon sind laut Unternehmen komplett neu in dieser Fahrzeugreihe. Dazu gehöre der Travel Assist ein assistiertes Fahren über den gesamten Geschwindigkeitsbereich ermöglichen soll. In Verbindung mit dem Travel Assist ist das neu konzipierte Multifunktionslenkrad des Caddy zudem mit einer kapazitiven Sensorik ausgerüstet. Dank dieser Sensorik wird eine präzise und kraftfreie Berührungserkennung gewährleistet, sodass fehlerhafte Warnungen vermieden werden. Ebenfalls neu im Caddy: der aus dem Crafter bekannte Trailer Assist für das signifikant einfachere Rückwärts­rangieren mit Anhänger oder der Spurwechselassistent inklusive Auspark­assistent.

Foto: VW Der VW Caddy 5 und seine Modellvarianten.

VW senkt die Stickoxid-Emissionen

Nebst neuen Assistenzsysteme wartet der neue Caddy 5 mit neuen Vierzylindermotoren auf. Laut Hersteller handelt es sich dabei um Aggregate der nächsten Evolutionsstufe, die alle samt die Euro-6-Abgasstandards des Jahres 2021 erfüllen und durchgängig mit Partikelfiltern ausgerüstet sein sollen. Bei den Turbodieseln (TDI) zwischen 55 kW / 75 PS und 90 kW / 122 PS kommt dabei das neue Twindosing zum Einsatz. Dabei werden über zwei SCR-Katalysatoren und einer hiermit realisierten doppelten AdBlue-Einspritzung die Stickoxyd-Emissionen (NOx) laut Hersteller signifikant reduziert. Ein Turbobenziner (TSI) mit 84 kW / 116 PS und ein aufgeladener Erdgasmotor (TGI) runden das Motoren-Angebot ab.

Weitere Informationen und exklusive Inhalte zum neuen VW Caddy lesen Sie in der Märzausgabe von lastauto omnibus.