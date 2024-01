Schnelle Hilfe für Gewerbekunden Pannenservice für Spezialfahrzeuge

Die Stegmaier Group und Ford Pro Mobility bieten einen neuen Mobilitätsservice für gewerbliche Kunden mit Spezialfahrzeugen an.

Pannen sind ärgerlich – umso mehr im gewerblichen Bereich, wo jeder Ausfalltag messbare Umsatzeinbußen mit sich bringt. Im Falle von standardisierten Aufbauten wie beispielsweise einem Kastenwagen lässt sich im Zweifel kurzzeitiger Ersatz relativ einfach beschaffen. Ganz anders sieht es aber bei Spezialaufbauten aus.

Dazu führt Ford als Beispiel einen Glastransporter an, der auf dem Weg zum Kunden eine Panne hat. Das eine Problem ist, das Fahrzeug wieder flott zu bekommen. Das andere, vielleicht sogar größere, ist, die Ware zum Kunden zu bringen. Das funktioniert nur mit einem entsprechend ausgerüsteten Spezialfahrzeug.

Ford setzt auf Know-How von Stegmaier

Hier setze Ford pro Mobility an, das Ford Pro zusammen mit der Stegmaier Group aus Crailsheim an den Start bringt. Stegmaier bringt allein aus dem Lkw-Bereich einiges an Spezialfahrzeug-Know-How mit. Denn auch bei den schweren Nutzfahrzeugen können die Kunden aus einer Vielzahl von mit Sonderaufbauten versehenen Leihfahrzeugen wählen.

Im Falle des genannten Glastransporters läuft die Service-Maschinerie folgendermaßen an: Zunächst schleppt ein Ford-Partnerbetrieb das Pannenfahrzeug ab. Die Glasscheiben werden auf einen speziell ausgerüsteten Ford Transit umgeladen, um sie schnellstens zum Kunden zu bringen. Währenddessen kümmert sich die Werkstatt um die Reparatur des havarierten Transporters.

Vom lokalen Konzept zum deutschlandweiten Angebot

Ein ähnliches Mobilitätskonzept hatte die Stegmaier Group laut Ford bereits im lokalen Bereich umgesetzt. Im Schulterschluss mit Ford Pro soll dieser Dienst nun deutschlandweit verfügbar sein. Zunächst nehmen demnach etwa 80 Ford-Partner aus ganz Deutschland teil. „Sie bieten dann auch für Gewerbekunden mit Spezialfahrzeugen eine Notfall-Hilfe inklusive Werkstatt-Ersatzfahrzeuge, sowie Wartung, Reparatur oder kurz- und langfristige Ausleihen von umgebauten Nutzfahrzeugen“, so Ford. Dieses Service-Netzwerk garantiere, dass egal wo ein gewerblicher Nutzfahrzeugkunde auf Deutschlands Straßen unterwegs ist, die Entfernung zum nächsten Ford Pro Mobility Partnerbetrieb maximal 80 Kilometer betrage.

Die dafür nötigen Fahrzeuge liefert Ford Pro an die Partner. Der Umbau geschieht bei lizensierten Umbauherstellern, die die Transporter mit speziellen Regalausbauten ausrüsten, oder sie auch zu Dreiseitenkipper, Kühl- oder den genannten Glastransportern umbauen.

Partnerbetriebe müssen Ford-Kriterien erfüllen

Die teilnehmenden Partnerbetriebe müssen bestimmte Kriterien erfüllen, um Teil von Ford Pro Mobility werden zu können. „So können nur Ford Transit Center den neuen Mobilitätsservice anbieten. Zudem müssen sie an jedem Standort mindestens zwei extra geschulte Ford Pro Mobility Service-Kräfte einsetzen und mindestens sechs Nutzfahrzeuge für diesen Service ordern. Alle Fahrzeuge im Ford Pro Mobility Service-Netzwerk müssen außerdem bei Ford Pro Telematics registriert sein. Damit profitieren die teilnehmenden Ford-Partner von Echtzeit-Informationen zum Fahrzeugzustand und können so Wartungen oder Reparaturen proaktiv planen und Ausfallzeiten ihrer gewerblichen Kunden minimieren“, erklärt Ford Pro in einer Mitteilung.

„Wir freuen uns sehr diesen neuen Mobilitätsservice zusammen mit unserem langjährigen Partner der Stegmaier Group anbieten zu können“, sagt Claudia Vogt, Direktorin Ford Pro für Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH). „Mit Ford Pro Mobility sorgen wir dafür, dass auch unsere Gewerbe- und Flottenkunden mit Spezialfahrzeugen überall in Deutschland mobil bleiben. So erhöhen wir die Einsatzzeit Ihrer Fahrzeugflotte und maximieren die Produktivität ihres Geschäfts – genau dafür steht Ford Pro.“

Thomas Stegmaier, Geschäftsführer der Stegmaier Group: „Wir sind überzeugt, dass wir mit Ford Pro Mobility einen wichtigen Schritt in die Zukunft vollzogen haben. Der Mehrwert für alle Beteiligten ist enorm: Von der planbaren Werkstattauslastung bis zur speziellen Mobilitätslösung. Unsere Nutzfahrzeugkunden profitieren dabei von unserem deutschlandweiten Partnernetz, das über unsere eigens entwickelte Software intelligent vernetzt ist. So bekommen sie für alle Bedarfsfälle den benötigten Mobilitätsservice.“