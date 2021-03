Von den Feldversuchen in den Innovationskorridor – so könnte nach Empfehlungen von Siemens Mobility die nächste Phase beim Oberleitungs-Lkw aussehen.

Noch ist er der Exot auf Deutschlands Straßen. Doch in wenigen Jahren könnte der Lkw mit dem Geweih auf dem Dach auf der Autobahn genauso selbstverständlich anzutreffen sein wie der Lkw mit batterie-elektrischem oder Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb. Allen drei Antriebsarten widmet das Bundesverkehrsministerium (BMVI) auf dem Weg zur emissionsfreien Mobilität besondere Aufmerksamkeit. Welche Antriebsart das nötige Potenzial und das Zeug zum Markthochlauf hat, soll sich laut dem Gesamtkonzept Klimafreundliche Nutzfahrzeuge des BMVI dann zwischen 2023 und 2026 entscheiden.

Foto: Thomas Küppers Roland Edel, Chief Technology Officer (CTO) bei Siemens Mobility, zu den Vorteilen eines Innovationskorridors: „Wir hätten die Chance, mehrere hundert Fahrzeuge auf einmal mit unterschiedlichen alternativen Antrieben zu begleiten und ihre Eignung für den kommerziellen Fernverkehr zu testen.“

Was den Oberleitungs-Lkw angeht: Er befindet sich mitten in der Testphase, die mit einem dritten Feldversuch in Baden-Württemberg (nach Hessen und Schleswig-Holstein) ab Mitte des Jahres noch intensiviert wird. Wie es danach weitergeht, darüber laufen in unterschiedlichen Gremien die Beratungen. Konkrete Planungen über ein Kernnetz zum Beispiel über 4.000 Autobahnkilometer – wie es Wissenschaftler im Projekt Straton voriges Jahr angeregt hatten – gibt es aber noch nicht, wie Staatssekretär Steffen Bilger (CDU) aus dem BMVI kürzlich auf Nachfrage mitteilte. „Im Rahmen von Innovationsclustern können wir den Oberleitungs-Lkw aber unterstützen“, sagte er.

In diese Richtung gehen auch die Vorschläge der Verantwortlichen bei Siemens Mobility, den Wegbereitern des Oberleitungs-Lkw und Technologie-Partnern hinter den Feldversuchen in Deutschland sowie den inzwischen erfolgreich abgeschlossenen Projekten in Schweden und Kalifornien.

Als Innovationscluster eignen sich hoch frequentierte Strecken

Statt von Innovationsclustern wie Staatssekretär Bilger sprechen Roland Edel, Chief Technology Officer (CTO) bei Siemens Mobility, und Hasso Georg Grünjes, Leiter des Projekts eHighway bei Siemens Mobility, von Innovationskorridoren. Dieser Begriff macht die Sache etwas klarer. Als Korridor kommen für Edel und Grünjes hoch frequentierte Strecken infrage, auf denen verschiedene alternative Antriebskonzepte – das erklärt die Innovation im Begriff Innovationskorridor – erprobt werden können. Diese Antriebstechnologien können also im Realbetrieb unter Beweis stellen, wie praxistauglich, klimafreundlich und wirtschaftlich sie sind.

Einen Vorstoß in diese Richtung hatte kürzlich bereits der baden-württembergische Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) unternommen. Er kündigte an, beim Feldversuch mit Oberleitungs-Lkw in seinem Bundesland unterschiedliche Antriebskonzepte zu testen. Neben dem Oberleitungs-Lkw sollen auf diesem Technologiefeld auch ein batterie-elektrischer eActros von Daimler und ein Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw der Häuser Iveco und Nikola zum Einsatz kommen.

Foto: Thomas Küppers Hasso Georg Grünjes, Head of eHighway bei Siemens Mobility, auf die Frage, wie viele Autobahnkilometer elektrifiziert sein müssen, um den CO2-Emissionen spürbar zu Leibe zu rücken und um die Fahrzeuge wirtschaftlich zu betreiben: „Dazu benötigen wir ca. 4.000 Autobahnkilometer.“

Sind diese Tests im badischen Murgtal abgeschlossen, wäre ein Innovationskorridor der nächste Entwicklungsschritt. Er hätte eine besondere Aussagekraft, weil sich das Wetteifern der Systeme nicht nur auf wenige Fahrzeuge oder Kilometer beschränken würde, wie im Fall der Feldversuche. „Vielmehr hätten wir die Chance, mehrere hundert Fahrzeuge auf einmal mit unterschiedlichen alternativen Antrieben zu begleiten und ihre Eignung für den kommerziellen Fernverkehr zu testen“, erläutert Siemens Mobility-CTO Edel.

Vorstellbar sei, dass auf diesen Korridoren batterie-elektrisch angetriebene Lkw ebenso zum Einsatz kommen wie Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw und Oberleitungs-Lkw mit unterschiedlichen Antriebskombinationen – zum Beispiel als Diesel-, LNG- oder Brennstoffzellen-Hybride. Noch sind Oberleitungs-Lkw als LNG- oder Brennstoffzellen-Hybride nicht produziert, technisch machbar ist aber nahezu alles. Der Vorteil dieser Fahrzeuge liegt für Siemens Mobility darin, dass sie die Lücken zwischen der Oberleitung sowie die Fahrten auf dem nachgelagerten Straßennetz ebenfalls emissionsfrei beziehungsweise emissionsarm zurücklegen können.

Grünjes: Henne-Ei-Diskussion ein wenig abschwächen

„Ein Kritikpunkt an unserem Konzept war, dass die Lkw abseits von der Oberleitung angeblich keine CO2-Einsparung erzielen“, berichtet Grünjes. Mit Hybridfahrzeugen könne man dem entgegenwirken. „Durch diese Kombinationen können wir auch die Henne-Ei-Diskussion ein wenig abschwächen“, ergänzt er. Denn der Oberleitungs-Lkw braucht als Hybridfahrzeug mit großen Batterien oder einer Brennstoffzelle an Bord nicht überall einen Fahrdraht, um positive Klimaeffekte zu erzielen.

Und wo sollen die Innovationskorridore nun entstehen? Siemens-Mann Roland Edel kann sich vorstellen, hierfür die Strecken auf der A1 oder A5, auf denen bereits Oberleitungs-Lkw verkehren, zu nutzen und entsprechend zu verlängern. Im Fall der A1 wäre eine Verlängerung zum Beispiel von Lübeck nach Hamburg denkbar, im Fall der A5 wahlweise eine Verlängerung aus dem Raum Rastatt (in der Nähe beginnt der baden-württembergische Feldversuch auf der B462) nach Norden oder aus dem Raum Darmstadt (Austragungsort des hessischen Feldversuchs) nach Süden. Einen kleinen Schritt auf dem Weg dorthin geht die Straßenbaubehörde Hessen Mobil bereits, indem sie die elektrifizierte Teststrecke (eHighway) auf der A5 zurzeit um sieben auf zwölf Kilometer in Fahrtrichtung Darmstadt verlängert.

Damit aus dem Feldversuch aber ein echter Innovationskorridor wird, sind mehr als sieben zusätzliche Kilometer erforderlich. Auf 100 bis 200 Kilometer Länge sollte sich ein Innovationskorridor erstrecken, so die Empfehlung der Siemens-Fachleute. Der im Dezember veröffentlichte „Werkstattbericht Antriebswechsel Nutzfahrzeuge“ der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität schlägt für die Lkw mit Geweih sogar Pendelstrecken mit einer Länge von etwa 300 Kilometern vor, „um unter Einbeziehung bereits bestehender Teststrecken einen umfangreichen Praxistest mit Fokus auf logistische Abläufe in Kombination mit verschiedenen Antriebskonfigurationen zu ermöglichen“. Davon erhoffen sich die Autoren der Arbeitsgruppe 1, Klimaschutz im Verkehr, auch Hinweise auf vielleicht noch offene Fragen im Zusammenhang mit dieser Technologie. Bei positiven Ergebnissen lautet ihre Empfehlung im Jahr 2025: Ausbau des Streckennetzes und Markthochlauf der Fahrzeuge.

Wie viele Autobahnkilometer am Ende in Deutschland elektrifiziert sein müssen, um den CO2-Emissionen spürbar zu Leibe zu rücken und um die Fahrzeuge wirtschaftlich zu betreiben, dazu gibt es von den Experten bei Siemens Mobility bereits eine konkrete Hausnummer. „Dazu benötigen wir ca. 4.000 Autobahnkilometer“, sagt der eHighway-Verantwortliche Grünjes. Er weist auf die Studie „Klimapfade für Deutschland“ des Bundesverbands der Industrie (BDI) aus dem Jahr 2018 hin, die für eine CO2-Reduzierung um 80 Prozent eine Elektrifizierung auf eben 4.000 Kilometern als die kosteneffizienteste Maßnahme im Schwerverkehr anführt.

Fast zwei Drittel der Fahrleistungen von Lkw auf Autobahnen lassen sich damit abdecken. Die Kosten belaufen sich laut Öko-Institut auf rund zwölf Milliarden Euro. Aktuell hält das BMVI für den Ausbau der Tank- und Ladeinfrastruktur bei alternativen Antrieben bis 2024 rund 5,4 Milliarden Euro bereit. Davon sollen Pkw und Lkw gleichermaßen profitieren, ein Teil der Mittel könnte auch in besagte Innovationskorridore mit Oberleitungs-Lkw fließen.

Bereits 2012 regte der Sachverständigenrat der Bundesregierung eine Elektrifizierung der Autobahnen an. Damals waren 5.700 Kilometer im Gespräch und das Gremium hatte noch keine Erkenntnisse durch Feldversuche, sondern nur Erwartungen aufgrund von Erprobungen in der Siemens-Testanlage Groß Dölln in Brandenburg. Der Sachverständigenrat empfahl in einem ersten Schritt den Aufbau einer Oberleitungs-Infrastruktur auf den einstelligen, meist stark belasteten, Autobahnen A1 bis A9.

Für manche Strecken ist der Durchsatz zu gering

Das gesamte deutsche Autobahnnetz von knapp 13.000 Kilometern unter Strom zu setzen, ist nach Siemens-Auffassung nicht erforderlich. Edel und Grünjes ziehen Parallelen zur Elektrifizierung der Eisenbahn, ein Gebiet, auf dem ihr Arbeitgeber reichlich Erfahrung hat. „Manche Strecken sind nicht elektrifizierungswürdig“, erklärt Edel. Der Durchsatz sei zu gering, weswegen man auf diesen Strecken den Einsatz von Wasserstoff- oder batterie-elektrischen Zugantrieben prüfe. „Dasselbe trifft auf Systemverkehre zu, die durch den Thüringer Wald führen“, führt er aus. „Auch hier ist der Durchsatz zu gering, als dass sich die Elektrifizierung der A71 rechnen würde.“

Und warum überhaupt eine Betrachtung nur der deutschen Autobahnkilometer? Wäre nicht eine europäische Betrachtung sinnvoller, gegebenenfalls sogar die Entscheidung für einen grenzüberschreitenden Korridor? Das Interesse aus anderen europäischen Ländern sei sehr groß, berichtet Hasso Georg Grünjes. Der dänische Verkehrsminister habe signalisiert, dass die geplante Fehmarnbelt-Querung auch mit Oberleitungen in den Tunnelröhren ausgestattet sein könne. Die schwedische Regierung wiederum habe entschieden, bis 2035 insgesamt 3.000 Kilometer Straße zu elektrifizieren. Und es gebe Analysen und Anfragen aus Österreich, der Schweiz, Italien, Belgien und Ungarn (weiterhin aus den Niederlanden, Frankreich, und Großbritannien und auch über die Grenzen Europas hinaus). Dennoch empfehlen die Siemens-Leute, zunächst den Fokus auf Deutschland zu richten.

„Wir sind das Haupttransitland, viele schauen nach Deutschland und machen ihre Entscheidungen vom Funktionieren des Systems hierzulande abhängig“, erläutert CTO Edel und ist überzeugt, dass die Innovationskorridore eine Signalwirkung haben werden. Für ihn gilt es als ausgemacht, dass angesichts der gewaltigen Anstrengungen in Richtung Dekarbonisierung der Oberleitungs-Lkw kein Exot auf Deutschlands Straßen bleiben wird.