Es ist rot, es ist hochmodern und wird die Feuerwehr der Stadt Düren bei ihren Einsätzen künftig tatkräftig unterstützen. Bei dem unlängst in der 91.000 Einwohner zählenden Stadt in Nordrhein-Westfalen in Betrieb genommenem Drehleiterfahrzeug handelt es sich um ein Volvo FL Fahrgestell mit einem Hubrettungsaufbau vom Typ Rosenbauer L32A-XS. Das Euro-6-Fahrzeug verfügt laut Volvo über ein 360-Grad-Kamerasystem, das den Fahrer beim Rangieren der Drehleiter unterstützt. Eine nützliche Sicherheitseinrichtung, immerhin operiert der abneigbare Korbarm in einer Arbeitshöhe von bis zu 32 Metern. Durch das Abneigen ist laut Volvo Trucks auch ein flexibleres Arbeiten in engeren Straßen möglich. Der Rettungskorb kann laut Rosenbauer bis zu fünf Personen aufnehmen. Mit einer Nutzlast von 500 Kilogramm kann der Korb aber auch mit verschiedenen Anbauteilen versehen werden. Dazu gehören laut Volvo Trucks eine Schwerlasttrage im Korbboden, Rollstuhlrampe, Schuttmulde, Hochleistungslüfter oder ein elektrisch steuerbarer Wasserwerfer. Nach Angaben von Volvo Trucks können Feuerwehreinsatzfahrzeuge wie diese auch auf der Basis von elektrischen Antrieben im Volvo FE Electric oder Volvo FL Electric umgesetzt werden.

Rosenbauer: Milliardenunternehmen und Global Player

Rosenbauer ist ein international tätiger Konzern und nach eigenen Angaben Partner der Feuerwehren auf der ganzen Welt. Zum Portfolio des Unternehmens gehören Fahrzeuge, Löschtechnik, Ausrüstung und digitale Lösungen für Berufs-, Betriebs-, Werk- und freiwillige Feuerwehren sowie Anlagen für den vorbeugenden Brandschutz. Das Unternehmen verfügt in 120 Ländern über ein Vertriebs- und Servicenetzwerk. Mit einem Umsatz von aktuell 1.044,2 Millionen Euro und rund 4.000 Mitarbeitern ist der Konzern nach eigenen Angaben der größte Feuerwehrausstatter der Welt.