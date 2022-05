Volvo Trucks Erstes Batteriewerk geplant

Der schwedische Lkw-Bauer Volvo Trucks nimmt die Batteriefertigung in den Fokus: Um die zum dritten Quartal in Serie gehenden batterieelektrischen Ableger von FM, FMX und FH mit Akkus zu versorgen, wird in Gent in Belgien ein entsprechendes Montagewerk errichtet. Zellen und Module des Zulieferers Samsung SDI sollen dort zu einbaufertigen Paketen zusammengefügt werden. Jede Einheit wird am Ende 90 kWh fassen können, bis zu sechs kommen je Lkw zum Einsatz.

"Durch die Integration des Batteriemontageprozesses in unseren Produktionsablauf können wir die Vorlaufzeiten für unsere Kund:innen verkürzen und hochleistungsfähige Batterien sicherstellen, während wir gleichzeitig die Nachhaltigkeit erhöhen", sagt Volvo Trucks-Präsident Roger Alm. Die Akkus sollen nach ihrem ersten Leben wiederaufbereitet und wiederverwendet werden können. Außerdem wird zur Montage in Gent nur erneuerbare Energie genutzt.

"Diese Investition zeigt unser starkes Engagement für die Elektrifizierung des Lkw-Transports. Bis 2030 werden mindestens 50 Prozent aller Lkw, die wir weltweit verkaufen, elektrisch sein und bis 2040 werden wir ein klimaneutrales Unternehmen sein", so Alm.