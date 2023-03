Volvo macht den Anfang Schwere E-Lkw für Korea

Volvo Trucks hat in Bezug auf batterieelektrische Lkw nicht nur in Europa eine Vorreiterstellung. Auch in Südkorea beginnen die Schweden jetzt mit dem Verkauf entsprechender schwerer Trucks – und sind damit laut eigener Angaben der erste globale Hersteller, der in dem asiatischen Land diesen Schritt geht. Mit gleich drei Modellen – FM, FMX und FH Electric – startet Volvo Trucks in den Markt und will damit ein Angebot schaffen, dass den Transportunternehmern und der Regierung vor Ort helfen soll, ihre ambitionierten Klima-Ziele zu erreichen. Südkorea will demnach bis 2050 CO2-neutral wirtschaften.

"Wir glauben, dass der Zeitpunkt genau richtig ist, um mit dem Verkauf schwerer Elektro-Lkw in Südkorea zu beginnen", sagt Per-Erik Lindström, SVP Volvo Trucks International, und fährt fort: "Mit 22 Prozent Marktanteil für schwere Lkw in Südkorea haben wir eine wichtige Rolle inne, um die CO2-Emissionen des Verkehrssektors zu senken." Volvo Trucks selbst will bis 2030 weltweit jeden zweiten neuen Lkw mit einem elektrischen Antriebsstrang ausstatten. Seit der Einführung von E-Trucks 2019 will der Hersteller in über 38 Ländern mehr als 4.300 entsprechende Fahrzeuge verkauft haben.

In Südkorea können nach Ansicht des Hersteller viele Transporte elektrifiziert werden, vom städtischen Verteiler-Verkehr über die Müllentsorgung bis hin zu regionalen Einsätzen und Einsätzen im Bau-Segment. Für Lindström stellt sich die Situation in den meisten Ländern ähnlich dar. "Große Warenströme werden über kurze Strecken transportiert, wo Elektro-Lkw sehr gut funktionieren. Wenn also ein erweitertes öffentliches Netz von Ladestationen aufgebaut wird, können noch mehr Transporte elektrifiziert werden."