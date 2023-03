Volta Zero mit Typgenehmigung E-Lkw nimmt letzte Hürde

Volta Trucks hat die EG-Typgenehmigung für den batterieelektrischen Zero erhalten. Jetzt soll zuerst eine Pilotflotte an die Kunden gehen, ehe mit der Serienproduktion gestartet wird. Die Details.

Der E-Lkw-Bauer Volta Trucks kann sich über die EG-Typgenehmigung für seinen 16-Tonner Zero freuen. Damit ist offiziell bestätigt, dass der batterieelektrische Lkw die nötigen Umwelt-, Sicherheits- und Schutzstandards erfüllt. Der Zero wurde hierfür laut der Angaben des Herstellers einer Vielzahl von System- und Einzelteilprüfungen unterzogen, darunter die Bremsen, Lenkung, Beleuchtung und Verglasung sowie die Fahrzeugsicherheitssysteme. Mit der Zertifizierung kann Volta Trucks jetzt in Serie produzieren und Fahrzeuge verkaufen.

Volta Trucks will im nächsten Schritt mit der Auslieferung der zweiten Generation von Vorserienfahrzeugen an Kunden in ganz Europa beginnen. Diese Pilotflotte soll dann auf Leih-Basis über einen längeren Zeitraum in der Praxis laufen und Flottenbetreiber vom Zero überzeugen. Die ersten echten Serienfahrzeuge sollen Anfang des zweiten Quartals 2023 im Rahmen einer Auftragsfertigung im österreichischen Steyr vom Band laufen. Das Werk ist laut Volta Trucks in der Lage, die große Nachfrage effizient zu bedienen.

"Der Erhalt der EG-Typgenehmigung für das gesamte Fahrzeug ist ein großer Meilenstein für Volta Trucks und für unsere Mission, die Straßen der Innenstädte für alle sicherer und nachhaltiger zu gestalten", erklärte Essa Al-Saleh, Chief Executive Officer von Volta Trucks. "Wir haben ein völlig neues Fahrzeug von Grund auf entwickelt. Dass der Volta Zero diese strengen und anspruchsvollen Tests so schnell bestanden hat, ist ein Beweis für die gute Arbeit unseres Technik- und Entwicklungsteams. Wir sind nun bereit für den Start der Serienproduktion in unserem Werk in Steyr. Jetzt können wir die Fahrzeuge in die Hände unserer Kunden geben und damit beginnen, unsere Mission zu erfüllen."