Volvo festigt Vorreiter-Rolle Weitere E-Lkw im Programm

Neue batterieelektrische Fahrgestellvarianten von FM, FMX und FH ergänzen die Elektro-Lkw-Palette von Volvo Trucks. Die Serienproduktion steht ab März an, einige Modelle lassen sich schon heute bestellen.

Mit batterieelektrischen Modellen vom leichten FL bis zum schweren FH hat Volvo Trucks schon heute das breiteste Angebot an Serien-Elektro-Lkw im Markt. Jetzt bauen die Schweden ihr Programm noch weiter aus – mit neuen Fahrgestellvarianten von FM, FMX und FH.

Die neuen Trucks kommen mit Radständen zwischen 3,9 und 6,7 Metern, die Achskonfigurationen reichen vom 4x2 über den 6x2/6x4 bis hin zum 8x2/8x4. Je nach Wahl kommen zwei oder drei Elektromotoren mit 330 oder 490 kW zum Einsatz. Dazu gesellen sich zwei bis sechs Batteriepakete mit einer Gesamtkapazität von 180 bis 540 kWh. Für Kunden, die täglich längere Distanzen zurücklegen müssen, ist eine üppigere Ausstattung sinnvoller. Sind die Strecken kürzer und ein Mehr an Nutzlast gefragt, montiert der Hersteller weniger teure Energiespeicher.

Serienfertigung ab dem ersten Quartal 2023

Gerade für die Baustelle wichtig: die Auswahl an Nebenantrieben, die von der rein elektrischen Lösung über eine elektromechanische Variante bis zum klassischen Getriebe-Abgang reicht. In Sachen Kabine stehen neben dem Fernverkehrs-Fahrerhaus auch das Globetrotter- und das Globetrotter XL-Modell bereit. Verkaufsstart ist abhängig von der individuellen Konfiguration ab sofort, im Februar oder im Juni. Die Serienproduktionen laufen im März, Mai und September an.

Ziel von Volvo Trucks ist es, mit den neuen E-Lkw-Varianten weitere Einsätze batterieelektrisch darstellen zu können. Der Hersteller sieht neue Möglichkeiten in der Güterverteilung, bei der Müllabfuhr und im Baustellen-Verkehr. "Mit den neuen Elektro-Lkw machen wir es für unsere Kund:innen noch leichter, auf Elektro-Lkw umzusteigen. Außerdem können so die Städte nahezu alle Transportwege auf emissionsfreie Fahrzeuge umstellen", erklärt Roger Alm, Präsident von Volvo Trucks. Bis spätestens 2030 soll so jeder zweite Lkw der Schweden elektrisch fahren.