Vitesco und Winkler Ersatzteilkooperation für E-Fahrzeuge

Vitesco Technologies gehört nach eigenen Angaben mit mehr als hundert Millionen produzierten NOX-Sensoren für PKWs und Nutzfahrzeuge zu den weltweit führenden Herstellern in diesem Bereich. Langfristiges Ziel von Vitesco ist es nach eigenen Angaben, Ersatzteile und Services für elektrisch angetriebene Fahrzeuge – vom Pkw bis zum Nutzfahrzeug – aus einer Hand zu etablieren. Auf Basis des breiten, existierenden Produktportfolios werden als erste Komponenten NOX-Sensoren in Erstausrüstungsqualität für rund 300 Fahrzeugmodelle vertrieben.

Vitesco arbeitet vertriebsseitig mit Winkler zusammen

Foto: Vitesco Technologies Vitesco Technologies will sich am Markt für Komponenten und Ersatzteile für E-Fahrzeuge positionieren. Den Anfang macht Vitesco mit NOx-Sensoren.

Um im freien Ersatzteilhandel die Verfügbarkeit von Produkten sowie den Kundenservice auszubauen, startet Vitesco Technologies den Vertrieb der NOX-Sensoren in Zusammenarbeit mit dem Stuttgarter Nutzfahrzeugteile-Spezialisten Winkler. Dieser verfügt nach Angaben von Vistesco über 42 Standorten in sieben europäischen Ländern sowie über drei Zentrallager. Vitesco Technologies plant nach eigenen Angaben sein Angebot an Original-Ersatzteilen in den kommenden Monaten weiter auszubauen. Der Vertrieb erfolgt über das Zentrallager in Dortmund. Die Zusammenarbeit mit Winkler ergänzt nach Unternehmensangaben den bereits bestehenden Vertrieb von Original-Ersatzteilen über Continental.