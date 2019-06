Das südöstliche Arabien hat viel zu bieten: karge Wüsten, blühende Oasen und so manches schroffe Gebirge. Die Landschaft ist vielfältig – ebenso vielfältig wie die Lastwagen, die Busse und die Pick-ups auf den Straßen und Staubpisten der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und des Oman. Die beiden Nachbarstaaten setzen immer mehr auf den Tourismus und neue Wirtschaftszweige, die auch nach dem Öl-Zeitalter für Wohlstand sorgen sollen. Riesige Wolkenkratzer und Hotelanlagen gigantischen Ausmaßes sprießen allerorts aus dem Boden. Die Hauptverkehrsadern werden mehrspurig ausgebaut, andere Strecken gar komplett neu konzipiert. Für all diese Bauvorhaben sind zahllose Lkw unterschiedlichster Baujahre und Hersteller im Einsatz. Doch die gebrauchten und oft auch verbrauchten europäischen Lkw der vergangenen Jahrzehnte sind im Vergleich zu den schweren Hino und Tata klar in der Überzahl. Während in den VAE neben noch wenigen verbliebenen Mercedes-Kurzhaubern viele SK, NG und Actros sämtlicher Generationen im Einsatz sind, scheinen im Oman ältere Volvo FH zu dominieren. Bei den leichteren Lastwagen steht indes Fuso an erster Stelle – Canter etwa transportieren Trinkwasser in entlegene Dörfer, rackern im kommunalen Einsatz und erledigen mit Kofferaufbauten nahezu sämtliche Transportaufgaben, die hierzulande von Sprinter und Co. vollbracht werden.

Kompletten Inhalt freischalten ... Kostenlos für unsere Digital-Abonnenten Melden Sie sich an und prüfen Sie, ob Ihre Abonummer in Ihrem Profil hinterlegt ist. Wenn Sie Abonnent sind, aber noch kein Profil haben, können Sie sich hier registrieren. Weitere Informationen zu Registrierung und Anmeldung finden Sie hier. Kaufen Sie diesen Artikel Vereinigte Arabische Emirate und Oman Lkw unterwegs in Arabien Nach dem Kauf können Sie diesen Artikel in Ihrem Profil unter gekaufte Artikel jederzeit aufrufen. Falls Sie noch kein Profil haben, können Sie sich hier kostenlos registrieren. 1.99 € Registrieren Login