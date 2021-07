Wechsel an der Spitze des niederländischen Busbauers VDL Bus & Coach: Paul van Vuuren folgt auf Henk Coppens, der sich in den Ruhestand verabschiedet. Van Vuuren gehört schon heute dem Hauptvorstand der VDL Groep an und wird dieses Amt in der nächsten Zeit mit dem des allgemeinen Geschäftsführers bei VDL Bus & Coach kombinieren.

Unter der Leitung von Coppens konnte VDL Bus & Coach laut eigener Angaben wiederum seine Rolle als Vorreiter im E-Bus-Segment in Europa ausbauen, gut 100 Millionen elektrisch gefahrene Kilometer führen die Niederländer als Beweis an. In der Zukunft soll der neue, konsequent auf den E-Antrieb hin ausgerichtete Stadtbus Citea für weiteres Wachstum sorgen.