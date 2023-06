Unklarheit über Mauttarif Mautrechner als Wundertüte

Welche Maut bezahle ich für meinen Lkw? Einfache Frage, schwierige Antwort. Es kommt drauf an – auf so vieles. Der Mautbetreiber Toll Collect hat nun einen Mautkalkulator veröffentlicht, der Auskunft geben soll. Warum die Ergebnisse überraschen.

Kaum veröffentlicht, schon getestet: Die Fachzeitschrift trans aktuell hat die Spedition Diez aus Dettingen unter Teck prüfen lassen, ob und wie der soeben veröffentlichte Mautkalkulator von Toll Collect funktioniert und vor allem, welche Antworten er liefert. Denn Lkw mit Verbrennungsmotor, die nach 2019 auf die Straße kamen, könnten gegenüber vorher gefertigten Euro 6-Lkw noch deutlich günstiger fahren.

Der Grund: Die neuen Mauttarife, die ab 1. Dezember greifen sollen, sehen mehrere CO2-Emissionsklassen für Verbrenner vor. Die Fahrzeugsemester bis 2019 gehören der schlechter gestellten CO2-Emissionsklasse 1 an, die neueren könnten unter die Klassen 2, 3 und 4 fallen und von einem deutlichen Mautbonus profitieren.

Mit Emissionsklasse 4 nur die Hälfte zahlen - theoretisch

Zum Vergleich: Für einen schweren, bis 2019 gebauten Euro 6-Lkw mit fünf oder mehr Achsen fallen zum 1. Dezember – wenn Bundestag und Bundesrat dem Entwurf zustimmen – 15,8 Cent zusätzlich wegen der CO2-Komponente bei der Maut an. Seine jüngeren Diesel-Geschwister in den CO2-Emissionsklassen 2, 3 und 4 hätten dann nur 15, 14,2 oder womöglich nur 7,9 Cent zu zahlen. Verbrenner der CO2-Emissionsklasse 4 wären mit 7,9 Cent je Kilometer also nur halb so stark belastet.

Entsprechend groß dürfte also die Neugierde der Unternehmer sein, herauszufinden, welchen Tarifen ihre modernen Diesel-Lkw denn nun unterliegen. Mit den Worten „Prüfen Sie auf dieser Seite, ob Ihr Fahrzeug in eine günstigere CO₂-Emissionsklasse als 1 fällt“, bewirbt Toll Collect den Kalkulator auf seiner Seite. Das sei grundsätzlich erst für Fahrzeuge ab dem Baujahr 2019 möglich. „Sie benötigen für die Prüfung die Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs und, falls vorhanden, diese Unterlagen: Kundeninformationen und Übereinstimmungsbescheinigung.“

Foto: Karl-Heinz Augustin Andreas Diez, Geschäftsführer der Spedition Diez aus Dettingen unter Teck: Der Mautkalkulator funktioniert, löst aber unsere Fragen nicht.

trans aktuell wollte die Probe aufs Exempel machen und wandte sich an Andreas Diez, Geschäftsführer der gleichnamigen auf Volumengüter spezialisierten Spedition in Dettingen unter Teck. Seine gute Nachricht: Der Rechner funktioniert einwandfrei und bedarf keiner großen Erklärung. „Ich habe es soeben getestet, es hat nur fünf Minuten gedauert“, meldet der Unternehmer. Dennoch macht sich Ernüchterung breit, nachdem Diez die Daten für seine 4x2-Zugmaschine mit 315 kW und Erstzulassung 14. April 2022 eingegeben hat. „Unser moderner effizienter Lkw von 2022 ist nur Klasse 1 – ein Actros MP4“, teilt er mit.

Faktoren wie Leichtbau und anderes nicht berücksichtigt

„Ok, nehmen wir einen DAF“, schlägt die Redaktion vor. Gesagt, getan: Doch auch die neueste Generation des XG als 4x2-Zugmaschine mit 330 kW und Erstzulassung 17. August 2022 fällt nur unter CO2-Emissionsklasse 1. Unternehmer Diez bedauert es, dass die neuen und effizienten Fahrzeuge keine bessere Klasse und damit Mauteinstufung erhalten. Andere Faktoren wie Leichtbau-Auflieger, die zwei Tonnen weniger auf die Waage bringen und zu weniger Verbrauch führen, würden durch den Rechner nicht berücksichtigt.

Welche Fahrzeuge fallen dann überhaupt unter die besseren Emissionsklassen? Das scheint die große Unbekannte. Auch von Seiten der Fahrzeughersteller scheint es noch Klärungsbedarf zu geben. „Aus unserer Sicht sind in dem aktuellen Entwurf der neuen Maut die Emissionsklassen noch nicht definiert und wir wissen nicht, welchen Einfluss oder welche Reduktion die einzelnen unterschiedlichen Technologien oder Kraftstoffe haben werden“, heißt es von einem Fahrzeugbauer auf Anfrage.

Foto: Norbert Böwing Modernes Equipment bei der Spedition Diez on Tour: Einen Mautbonus bescheren ihr die modernen, effizienten Lkw trotzdem nicht.

Dessen ungeachtet machen sich die ausländischen Fahrzeugbauer für Anpassungen bei den CO2-Emissionsklassen stark. Sie fordern eine noch deutlichere Spreizung und weisen auf die Möglichkeiten der Eurovignetten-Richtlinie hin. Danach wären für Klasse 2 insgesamt 5 bis 15 Prozent Ermäßigung gegenüber CO2-Emissionklasse 1 drin, für Klasse 3 wären es 15 bis 30 Prozent weniger und für Klasse 4 schließlich 30 bis 50 Prozent – wobei ein 50-Prozent Bonus im Fall von CO2-Emissionsklasse 4 bei einer CO2-Maut von 7,9 statt 15,8 Cent für den oben erwähnten schweren Fünf- und Mehrachser im aktuellen Entwurf ja schon umgesetzt wäre. „Die Spielräume der Eurovignetten-Richtline sollten grundsätzlich ausgenutzt werden“, heißt es in einem Positionspapier des Verbands der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK).

Auch DSLV macht Handlungsbedarf aus

Und auch der Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV) macht hier noch Handlungsbedarf aus. Er regt in einem Schreiben an die Mitglieder der Bundestagsausschüsse für Klimaschutz und Energie, Verkehr und Wirtschaft an, die Möglichkeiten der Eurovignetten-Richtline auszuschöpfen. „Um Unternehmen, die bereits im Vorgriff auf das Mautänderungsgesetz in emissionsärmere Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren – zum Beispiel gasbetriebene Lkw – investiert haben, nicht zu benachteiligen, sollte die deutsche Gesetzgebung diesen Spielraum auch ausnutzen“, fordert der DSLV.

