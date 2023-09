Übernahme Mezger geht in TIP auf

Branchenkonsolidierung im Vermietsegment: Nach Angaben von TIP geht der süddeutsche Vermieter und Werkstattdienstleister Mezger Rent & Service mit sofortiger Wirkung in der TIP Group auf. Dies beinhaltet auch die an Mezger angeschlossenen Werkstatt-Betrieb „Fahrzeug Technik Möckmühl“ (FTM). Nach Angaben von TIP handelt es sich bei diesem Schritt Dieser strategische Schritt um einen ein bedeutenden Meilenstein in der Wachstumsstrategie von TIP und in dem Bestreben, kundenspezifische Flottenlösungen in ganz Deutschland und darüber hinaus anzubieten.

Werkstatt und Mietfuhrpark ergänzen TIP-Portfolio

Mit der modern ausgestatteten Nutzfahrzeug-Werkstatt der FTM baut TIP nach eigenen Angaben das Servicenetz in Deutschland auf 22 freie, eigene Werkstätten weiter aus. Als neuer Gesellschafter verfügt TIP am neuen Standort Möckmühl über 7 Bahnen, auf denen gängige Reparatur- und Wartungsarbeiten an Trucks und Trailern durchgeführt werden können. Reifenservice, Bremseninstantsetzung, Fahrwerksarbeiten und gesetzliche Prüfungen runden das Serviceportfolio ab. Die bestehende Servicepartnerschaft mit Schmitz Cargobull und die enge Zusammenarbeit mit weiteren namenhaften Herstellern und Lieferanten, die der Familienbetrieb Mezger seit vielen Jahren pflegt, wird nach Angaben von TIP weitergeführt. Zusätzlich zur Übernahme der Markenvertragswerkstatt, integriert TIP Sattelzugmaschinen und Auflieger verschiedener Spezifikationen in sein Mietportfolio.

Kunden bleiben Ansprechparnter erhalten

Werkstatt- und Mietkunden werden nach Angaben von TIP weiterhin ihre gewohnten Ansprechpartner vorfinden und profitieren darüber hinaus von dem Serviceangebot eines global agierenden Unternehmens. Für die Werkstattkunden der FTM werde es keine Unterbrechung bei den bisherigen Leistungen geben. FTM wird nach Angaben von TIP eigenständig weitergeführt, so dass eine nahtlose Übergangsphase gewährleistet ist.