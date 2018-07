Von den Fahrern kann man das Feiern lernen, haben wir am Nürburgring einmal mehr festgestellt. Hier findet ihr einige Schnappschüsse aus Müllenbachschleife & Co.

Strahlender Sonnenschein und super Stimmung – wer in diesem Jahr am Nürburgring war, hat es sicher nicht bereut. Wo wir vom FERNFAHRER auch hinkamen, überall wurde ausgelassen gefeiert, gehupt und natürlich fleißig gegrillt. Entsprechend gut besucht war die 33. Auflage des großen deutschen Truck-Events: Der Veranstalter ADAC Mittelrhein e.V. zählte von Freitag bis Sonntag insgesamt 117.500 Besucher. Einige davon werden sich in unserer Bildergalerie garantiert wiederfinden. An dieser Stelle bedanken wir uns auch für die spontane Aufnahme in den frisch gegründeten ersten Fanclub von „Trucker-Babe“ Manuela Schuhmacher!