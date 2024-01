Trotz Fördergeld-Chaos Designwerk stärkt Deutschland

Der Schweizer E-Lkw-Pionier Designwerk baut seine Präsenz in Deutschland aus. Unter der Leitung von Fabian Bahlmann werden hierzulande künftig mit Jannik Winzer, Ewald Weinhold und Joachim Schürmann (im Bild von links nach rechts) gleich drei Vertriebsspezialisten die Kunden beglücken.

Entscheidung unabhängig von der Politik

Designwerk will mit seiner Offensive in Deutschland laut eigener Angaben anknüpfen an die Expansion in Benelux und Skandinavien im vergangenen Jahr. Die Schweizer fokussieren sich weiter auf Spezialanfertigungen und lassen sich auch von den aktuell knappen Fördergeldern nicht einschüchtern. "Unabhängig von politischen Entscheidungen sehen wir für uns in unserer Rolle als Spezialist für individuelle Lösungen im deutschen Markt ein sehr solides Wachstumspotenzial. Wir sind davon überzeugt, die Nachfrage unserer Kunden noch besser zu bedienen und unseren Marktanteil in der Nische zu stärken, ungeachtet der laufenden Diskussionen über die Existenz von Förderprogrammen", erklärt Thomas Rücker, Director Sales und Aftersales bei Designwerk.

Portfolio von E-Lkw über Speicher bis Ladegeräte

Designwerk kann mittlerweile ein breites Produktportfolio auffahren: Neben schweren Spezial-Lkw mit bis zu 1.000 kWh Batteriekapazität liefert der Fahrzeugbauer bei Bedarf auch Hochvolt-Speicherlösungen und ein mobiles Schnellladegerät mit 88 kW Ladeleistung und 920 Volt Spannung. Für ultraschnelles Laden ist für die Zukunft ein batteriegepufferter Mega-Charger angekündigt, der mit bis zu zwei Megawatt Ladeleistung gleich mehrere schwere Lkw gleichzeitig laden können soll.

Designwerk verzeichnet großes Wachstum in 2023

Seit der ersten Auslieferung haben die Kunden laut Designwerk schon über zehn Millionen Kilometer mit den E-Lkw der Marke zurückgelegt. Allein 2023 waren es demnach fast 5,8 Millionen Kilometer. Im Vergleich zu 2022 will Designwerk im vergangenen Jahr beeindruckende 51 Prozent mehr E-Lkw und 24 Prozent mehr mobile Ladegeräte verkauft haben. Laut eigener Angaben sind dafür mittlerweile 230 Mitarbeiter an fünf Standorten angestellt.