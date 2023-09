Trailerbauer werden Partner SCB steigt bei Berger ein

Schmitz Cargobull erwirbt 49 Prozent an Berger Fahrzeugtechnik. Der österreichische Leichtbau-Trailer-Experte könnte damit schon bald noch breitflächiger bekannt werden. Immerhin werden die Berger EcoTrail-Fahrzeuge dank der neuen Partnerschaft in Zukunft über das Schmitz-Cargobull-Netzwerk vertrieben und mit den gleichen Dienstleistungsangeboten ausgestattet wie die Fahrzeuge mit dem Elefanten-Logo. "Wir planen, die Schmitz Cargobull Serviceorganisation so zu ertüchtigen, dass alle Dienstleistungen, insbesondere eine flächendeckende Versorgung mit Ersatzteilen für beide Produktfamilien europaweit zur Verfügung stehen wird", erklärt Boris Billich, Vorstand Vertrieb Schmitz Cargobull.

Für Andreas Schmitz eröffnet die strategische Partnerschaft neue Perspektiven für die Produktentwicklung. "Auch wollen wir echte Mehrwerte für Kunden von BergerEcotrail schaffen, indem wir zukunftsweisende Lösungen wie zum Beispiel die Schmitz Cargobull TrailerConnect Telematik reibungslos integrieren", sagt der Vorstandsvorsitzende von Schmitz Cargobull. "Mit der Kooperation stärken wir unsere Position als Anbieter nachhaltiger und effizienter Transportlösungen in Europa. Sie bietet darüber hinaus gute Möglichkeiten unser Produktportfolio weiterzuentwickeln und Synergien zu finden für den Einsatz von Gleichteilkonzepten oder der Ausweitung der Trailer-Telematik."

Gerhard Berger: "Vielzahl neuer Möglichkeiten"

Gerhard Berger bezeichnet die Kooperation als Win-Win-Situation für alle Seiten. "Als Spezialist für Premium-Leichtbaufahrzeuge sind wir als Berger Fahrzeugtechnik bereits heute europaweit in einem sehr fokussierten Segment aktiv und ermöglichen unseren Kunden durch Nutzlastoptimierung einen kosten- und ressourceneffizienten Transport. Durch die Partnerschaft mit Schmitz Cargobull, erhalten wir die Chance, BergerEcotrail in Zukunft noch breitflächiger bekannt zu machen und zu vermarkten. Insbesondere durch die Nutzung des Schmitz Cargobull Netzwerks eröffnen sich eine Vielzahl neuer Möglichkeiten in der Produkt-, Service- wie auch Marktentwicklung", so der Eigentümer von Berger Fahrzeugtechnik.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden. Berger Fahrzeugtechnik und Schmitz Cargobull zeigen sich allerdings zuversichtlich, dass die Partnerschaft in Kürze wirksam wird.