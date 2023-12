Toyota Proace Max Neuer 3,5-Tonner mit Ducato-Genen

Unverkennbar setzt auch Toyota bei seinem neuen Transporter in der „Sprinter“-Klasse auf Technik aus dem Stellantis-Regal. Dabei verpasst Toyota dem Proace Max ein eigenes markantes Gesicht mit mattschwarzem Kühlergrill und je nach Ausstattung Voll-LED-Scheinwerfer mit Abbiegefunktion.

Der Proace Max ist als Kastenwagen in drei Längen, drei Höhen und mit Gesamtgewichten von 3,3 bis 3,5 Tonnen zu haben, beziehungsweise 4,25 Tonnen in der Elektro-Variante. Zehn bis 17 Kubikmeter Ladevolumen stehen zur Verfügung – maximal passen so fünf Europaletten in den Laderaum. Neben der Variante Kastenwagen biete man den Proace Max als Doppelkabine, Pritsche, Kipper und Fahrgestell an. Kunden können demnach aus zwei Radständen (3.450 Millimeter und 4.035 Millimeter), drei Längen (5.413 Millimeter, 5.998 Millimeter und 6.363 Millimeter) und drei Höhen (2.254 Millimeter, 2.524 Millimeter und 2.764 Millimeter) wählen.

Digitales Kombiinstrument und potenter Stromer

Im Innenraum hat der Kunde die Wahl zwischen dem serienmäßigen Fünf-Zoll-Display und einer Zehn-Zoll-Variante inklusive Navi und Handyanbindung. Je nach Ausstattung kommt ein digitales Kombiinstrument mit sieben Zoll Diagonale zum Einsatz.

Beim E-Antrieb kleckert man nicht erst: 200 kW leistet der E-Motor bei 410 Nm Drehmoment. Toyota verspricht eine maximale Reichweite von 420 Kilometern. Der Fahrer kann zwischen den drei Fahrmodi Eco, Normal und Power wählen. Für genügend Energiereserven sorgt eine 110 kWh fassende Batterie. Diese lasse sich am Schnelllader in 55 Minuten wieder auf 80 Prozent aufladen. Neben dem E-Antrieb rollt der Proace Max mit einem Euro-6E-Diesel mit 120 bis 180 PS vor.

Zahlreiche Assistenten

Mit an Bord sind schon serienmäßig zahlreiche Assistenz- und Sicherheitssysteme wie ein Seitenwind-Assistent. Im Falle eines Unfalls zeichnet laut Toyota der Ereignisdatenspeicher wichtige Informationen über den Zustand vor, während und nach einer Kollision auf. Dies schafft im Ernstfall volle Transparenz und Klarheit. Der neue Stauassistent erweitere die adaptive Geschwindigkeitsregelung. Damit könne der Fahrer im stockenden Verkehr die Füße von den Pedalen nehmen, während das Fahrzeug einen sicheren Abstand zu vorausfahrenden Verkehrsteilnehmern einhält. Bis zu 16 Sensoren rundum ermöglichen laut Toyota zudem ein sicheres Manövrieren in enge Parklücken.