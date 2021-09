Was taugt das Lkw-Navi TomTom Go Expert als professioneller Wegweiser? Wir haben das aktuelle Gerät (2021) getestet.

Rund vier Jahre ist es her, dass Tom Tom, damals noch unter dem Namen Go Professional, neue Lkw-Navigationsgeräte auf den Markt gebracht hat. Nun bringen die Niederländer mit der Serie Go Expert einen Nachfolger mit 7-Zoll-Display sowie einen kleinen Bruder mit einer 6-Zoll-Bildschirmdiagonale heraus.

Optisch hat sich nicht viel verändert

Auf den ersten Blick hat sich beim 7-Zöller (UVP: 449 Euro) nicht viel getan – zumindest optisch. Die Frage der Halterung ist nach wie vor vorbildlich gelöst. Das Gerät rastet magnetisch ein, das Kabel für die Stromversorgung folgt dann an dem Fuß des Halters. Ein Ladestecker plus USB-Kabel komplettiert das Ganze.

Auch bei der Benutzerführung fühlt man sich gut aufgehoben, logisch wird man durch die Einstellungen mit den Fahrzeugabmessungen, dem Gewicht, der Achslast und der zulässigen Höchstgeschwindigkeit – sowie optional den Gefahrgutklassen und ADR-Tunnelbeschränkungen – geführt. Des Weiteren kann das Navi per Bluetooth (Achtung: Hier muss zudem Bluetooth-Tethering am Handy aktiviert sein) mit dem Smartphone verbunden werden. Auf diese Weise erhält das Gerät Zugang zum Internet und kann beispielsweise die Echtzeitinformationen zu Verkehrsstörungen abrufen und in die Navigation einfließen lassen. Ein Service, den der Nutzer allerdings kostenpflichtig zubuchen muss.