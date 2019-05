Tekno hat in diesem Jahr zum 14. Mal zu seinem großen Supertruck-Festival geladen. Am 18. Mai drehte sich im niederländischen De Lier alles um Chrom, Airbrush und schicke Modelle.

Kennern der Modellszene ist der Name Tekno mehr als nur ein Begriff. Die hochwertigen Modelle porträtieren nicht nur reguläre Lkw, vom Müllwagen bis zum Sattelschlepper, sondern auch immer wieder spektakuläre Supertrucks. Einmal im Jahr wächst der Maßstab der Airbrush-Schönheiten auf dem Firmengelände beträchtlich. Am vergangenen Samstag war es wieder einmal so weit. Etwa 100 blitzblank polierte Showtrucks schmückten das Firmengelände. Das ließen sich natürlich auch wahre Heerscharen von Besuchern nicht entgehen. Typisch niederländische Kost sorgte in den Fritturen stilecht fürs leibliche Wohl, Kinder durften in einer Absetzmulde sandeln.

Die größeren Fans konnten im Shop-Areal auf die Jagd nach Miniaturen des einen oder anderen angereisten Supertrucks gehen, oder sich im Aktionszelt mit Modell-Ersatzteilen eindecken. Zur Feier des Tages öffnete zudem das hauseigene Museum seine Tore - unzählige Vitrinen mit noch unzähligeren Modellen lassen das Sammlerherz höherschlagen. Auch abseits des Festival-Trubels ist das Museum definitiv eine Reise wert. Der Eintritt ist frei. Die regulären Öffnungszeiten: immer samstags von 10 bis 13 Uhr.

Als Highlight des Tages machte das von niederländischen Oldtimerfreunden initiierte Scania-V8-Treffen auf seiner Sternfahrt Halt bei Tekno. Mehr zu den Schätzen der Transportgeschichte, die in diesem Jahr ihr 50 jähriges Jubiläum feiern, gibt es bald im FERNFAHRER.