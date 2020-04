Die Corona-Krise zeichnet ein zwiespältiges Bild. Kurzarbeit und stehende Lkw auf der einen Seite, gelockerte Lenk- und Ruhezeiten auf der anderen. Wie das Portal Truck Parking Europe in einer Umfrage erhoben hat, nutzen 59 Prozent der befragten Lkw-Fahrer aus dem In- und Ausland diese gelockerten Vorschriften aktuell. Gleichzeitig melden 52 Prozent der befragten, dass die Versorgung mit den nötigen Sanitäreinrichtungen nach wie vor nicht ausreicht. Nach wie vor sind also ausgerechnet die Versorger der Nation selbst besonders schlecht versorgt.

Furchtbare Zustände um Hermsdorf

Zu dieser Einschätzung passt eine Leserzuschrift, die ganz akut den Zustand auf bestimmten Tank und Rast Anlagen scharf kritisiert. In diesem konkreten Fall handelt es sich um die Rastplätze um das Hermsdorfer Kreuz an A 9 und A 4. „Zum Teil haben die Raststätten (von Tank und Rast) nicht oder nur sehr eingeschränkt geöffnet. Die Lkw-Fahrer verrichten aus der Not ihr Geschäft auf offener Wiese“, schreibt die Leserin. „Die Raststätten wurden von der Autobahnmeisterei Hermsdorf angewiesen, Sanitärcontainer aufzustellen, doch da passiert seit 1,5 Wochen nichts.“ Darum habe die Autobahnmeisterei Hermsdorf ihre Mitarbeiter angewiesen, dort nicht mehr zu reinigen. „Das Gesundheitsamt ist informiert.“ Drastische Fotos belegen die Zustände zusätzlich.

Was bleibt ist erneut ein Appell an alle verantwortlichen Stellen, die Zustände so schnell wie möglich auf ein menschenwürdiges Maß zu verbessern.

Die Situation an Rastanlagen und Autohöfen wird am heutigen 9. April auch Thema der Diskussionsrunde FERNFAHRER LIVE sein. Im Livestream auf der Facebook-Seite der Zeitschrift FERNFAHRER diskutieren Alexander Quabach, Geschäftsführer der Vereinigung Deutscher Autohöfe e.V. (VEDA) sowie die Lkw-Fahrer Sven Acker, Thorsten Klein, Kevin Redante und Dirk Wawrock darüber.