Symposium Automobillogistik am 6. Dezember Chancen ergreifen

trans aktuell-Symposium Automobillogistik am 6. Dezember bei Schmitz Cargobull: Zukunftsaussichten nach dem Transformationsprozess.

Die Automobilindustrie ändert sich beständig, in den aktuellen Zeiten aber umfassender als je zuvor: resilienter Lieferketten, effizientere Prozesse, der Wechsel auf alternative Antriebe und der Umbau vom Fahrzeughersteller zum Mobilitätsdienstleister sind einige der Themen. Auf die Logistikpartner der Branche kommen daher neue Aufgaben zu.

Blick in die Zukunft

Ein Blick in diese Zukunft wirft das trans aktuell-Symposium Automobillogistik am Dienstag, 6. Dezember; Gastgeber dieser Veranstaltung ist der Trailerhersteller Schmitz Cargobull in Altenberge.

Und der weiß, was ansteht: „Nachhaltigkeit & Digitalisierung: Herausforderungen und Chancen für die Automobillogistik“ heißt der Vortrag von CPO Dr. Günter Schweitzer, mit dem der Reigen an Expertenvorträgen eröffnet wird.

Deutlicher wird Christoph Stürmer, Automotive.-Experte und Partner in der Unternehmensberatung Vindelici Advisors aus Augsburg: „Krise und kein Ende – hat die Automotive-Logistik noch eine Zukunft?“, so die Frage, die sich viele nicht zuletzt angesichts der Lieferkettenprobleme und der Klimaziele stellen.

Entwicklung der automobile Gebietsspedition

Wenn die Automobilindustrie hustet – welche Auswirkungen hat das dann auf die Logistik? Prof. Dr. Stephan Freichel, Professor für Distributionslogistik an der Technischen Hochschule Köln will in seinem Referat vor allem die automobile Gebietsspedition und ihre künftige Entwicklungsperspektiven unter die Lupe nehmen.

Digitalisierung bei Schnellecke Transportlogistik

„Zukunft Automobillogistik: Das müssen Sie wissen“ heißt nicht umsonst der Titel des Symposiums, und am Nachmittag warten vor allem Praxisberichte auf die Teilnehmer: Wie langfristige Digitalisierungs-Strategien etwa bei Schnellecke Logistics zum Einsatz kommen – das ist Thema des gemeinsamen Vortrags von Thomas Lammer, Vice President Transport, Region Transport und Mandy Beck, Head of OpEX & Procurement Transport von der Schnellecke Transportlogistik.

Nachhaltige Logistik aus Sicht der BMW Grouup

Aus Verladersicht spricht anschließend Dr. Benedikt Anderhofstadt, der verantwortlich für Logistikplanung sowie Technologieentwicklung und Innovation bei der BMW Group ist und Innovationen im Rahmen deren Green Transport Logistics Strategie entwickelt. Zusammen mit seinem Kollegen Toni Stein, dessen Schwerpunktthemen Fahrzeugdistribution und Nachhaltigkeit, sind, berichtet er über das Ziel der CO2-Reduzierung in der Lieferkette.

Hier können auch Logistiker punkten – den nicht nur bedeuten Fahrzeuginnovationen Veränderungen bei den Sendungsgrößen und Frequenzen, auch bei der Dekarbonisierung der Wertschöpfungs- und Lieferkette ist das entsprechende Know-how gefragt. „Logistik als Partner der Industrie“ – dieses Verständnis vertritt auch Heiko Nowak, Geschäftsführer der WP Holding (Weck+Poller) aus Zwickau. Er stellt vor, wie sich etwa im Rahmen des Automotive Recycling ein nachhaltiges, neues Geschäftsfeld auftut.

Und auch Gastgeber Schmitz Cargobull weiß weitere Themen, die Automobillogistiker umtreiben, etwa das Thema Datenoffenheit. Was die Lösung TrailerConnect-Data dazu beitragen kann, berichtet Søren Danielsen, Manager Digitale Service Lösungen bei Cargobull Telematics. Auch beim Trailer angesiedelt ist da Thema Ladungssicherung. Wie hier ein Effizienzbooster erreicht werden kann. Darüber informiert Michael Grosch vom Ladungssicherungsspezialisten allsafe aus Engen.

Die Hybridveranstaltung erlaubt wahlweise eine Teilnahme Online oder in Präsenz.