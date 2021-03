Die Straßenverkehrsgenossenschaft (SVG) bietet ihren Mautdienst nun auch in der Schweiz und Liechtenstein an. Damit deckt die On-Board-Unit (OBU) mittlerweile 13 Länder in Europa ab. Weitere sollen in Kürze folgen. SVG-Vorstand Marcel Frings ist in diesem Zusammenhang eines besonders wichtig: Es ist kein Boxentausch nötig. „Diese werden per Mausklick aufgeschaltet“, erklärt er.

SVG-OBU bringt Telematikfunktionen gleich mit

Dabei sorgt die sogenannte SVG Flexbox Europa nicht nur für eine reibungslose grenzüberschreitende Mautabrechnung. Die OBU hat darüber hinaus auch gleich noch einige Telematikfunktionen mit an Bord, die auf Wunsch freigeschaltet werden und laut SVG einen günstigen Einstieg in die Lkw-Flottenüberwachung ermöglichen.

Logistische Abläufe verbessern

So dient etwa die Anbindung eines digitalen Tachografen der Fahrzeitüberwachung. Eine weltweite GPS-Ortung mit Geofencing sowie Spurverfolgung (Tracking & Tracing) ermöglichen es, Fahrzeugflotten und einzelne Fahrzeuge in sekundenschnelle nachzuverfolgen und zu steuern. Zudem helfen laut SVG Analysen und Reports dabei, Schwachstellen aufzudecken. Dabei geht es unter anderem um Verstöße und zu hohe Treibstoffkosten. Aber auch die logistischen Abläufe lassen sich auf diesem Weg unter die Lupe nehmen und entsprechend verbessern.