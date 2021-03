Die Logistikplattform Fourkites will die Lieferkette nun auch in Europa in Echtzeit sichtbar machen und drängt in den Markt. Volvo investiert in die IT-Lösung.

Das 2013 in Chicago (USA) gegründete Unternehmen, das auf Transparenz und Echtzeit-Lösungen in der Supply Chain spezialisiert ist, hat in einer Finanzierungsrunde 100 Millionen US-Dollar (rund 84,6 Millionen Euro) eingesammelt. Damit will der nach eigenen Angaben Marktführer unter den Echtzeit-Plattformen für Supply-Chain-Visibility nun auch den europäischen Markt aufmischen. Die US-Amerikaner treten damit in direkte Konkurrenz zu Sennder, dem derzeit wertvollsten Start-up in Europa.

Fourkites will Barrieren in der Supply Chain durchbrechen

„Diese Finanzierungsrunde, die auf ein Jahr mit Rekordwachstum für Fourkites folgt, bestätigt unsere Vision, die Barrieren der heutigen Lieferketten zu durchbrechen – zwischen Transport, Lagern, Geschäften und siloartigen Technologiesystemen“, erklärt Mathew Elenjickal, Gründer und CEO von Fourkites. Zusammen mit seinen neuen Investoren sei Fourkites nun bereit, eine umfassendere Vision für die Zukunft digitaler Lieferketten voranzutreiben: die physischen und digitalen Welten von Lagern, Geschäften und Transport mit Echtzeitdaten und maschinellem Lernen zu verbinden.

Volvo ist unter den Geldgebern von Fourkites

„Echtzeit-Transparenz wird ein Eckpfeiler für die Lieferketten der Zukunft sein“, erklärt Dan Tram, Investment Director der Volvo Group Venture Capital. Dabei hat er eine klare Vorstellung, wohin die Reise geht: „Wir freuen uns, in Fourkites zu investieren, als Teil unserer Vision, neue Lösungen auf den Markt zu bringen, den nachhaltigen Transport zu verbessern und das Ökosystem der nächsten Generation von vernetzten Lkw und Verladern aufzubauen.“ Wobei sich Volvo mit diesem Schritt auch in Sachen Digitallösungen klar gegen den ebenfalls aus Schweden kommenden Wettbewerber Scania positioniert, der sein Geld in den Fourkites-Konkurrenten Sennder gesteckt hat.

450.000 Spediteure setzen auf Fourkites

Das bisherige Wachstum von Fourkites kann sich sehen lassen: Die Logistikplattform verfolgt täglich mehr als eine Million Sendungen, mit einem Wachstum von mehr als 120 Prozent im Vorjahresvergleich 2019. Außerdem haben die US-Amerikaner bereits 450.000 Spediteure in 176 Ländern angeschlossen, die in den Bereichenr Straße, Schiene, See, Luft und Kurier unterwegs sind. Seitens der Verlader sind unter anderem Firmen wie Henkel, The Dow Chemical Company, Kimberly-Clark, Eastman Chemical, Meijer, Petsmart, The Michaels Companies, Land O’Lakes, Coca-Cola, AB Inbev, Constellation Brands und 3M Kunden des IT-Dienstleisters.