Dietmar Winden ist am frühen Montagmorgen in Essen mit seinem Actros 1843 losgefahren. Seinen Tankzug hatte er am Freitag in den Niederlanden mit altem Frittenfett vorgeladen. Das geht nun zur Weiterverarbeitung als Biodiesel nach Brunsbüttel. Von dort fährt Dieter wieder zurück nach Sittensen in die eigene Spülanlage.

Mit Dennis Everding, der hier ab 2009 seine dreijährige Ausbildung zum Berufskraftfahrer absolviert hatte und nun seit 2015 als Fuhrparkleiter selbst für die Ausbildung der BKF-Nachwuchskräfte verantwortlich ist, bespricht er noch den Werkstatttermin für den einzigen Mercedes-Benz in der Flotte. Dann ist auch schon Zeit für das Mittagessen mit den Kollegen. Es gibt Bauernfrühstück.

Offenes Kommunikationszentrum für alle Mitarbeiter

"Auf Dauer konnten wir mit zwölf Mitarbeitern nicht auf 100 Quadratmetern bleiben, wenn wir wachsen wollen", erzählt Stefan Weigand (51), der zusammen mit seinem Bruder Karsten (49) Geschäftsführer des Familienunternehmens ist. Seine Frau Ina ist für Personalwesen und Lohnbuchhaltung verantwortlich, die beiden Kinder Lea (20) und Luca (18) arbeiten auch im Unternehmen mit. "Um vor allem gute junge Mitarbeiter für den kaufmännischen Bereich nach Sittensen zu locken, mussten wir uns etwas einfallen lassen. Und so entstand die Idee eines neuen Bürogebäudes als offenes Kommunikationszentrum für alle unsere Mitarbeiter."