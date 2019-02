Der eine oder andere Fahrer träumt still und heimlich davon, mit dem eigenen Lkw und den lieben Kollegen in einem richtigen Konvoi übers Land zu fahren. Gleich zweimal wurde dieser Traum für die 19 Fahrer der Spedition Resing in den vergangenen Jahren bereits wahr: 2016 und 2018, jeweils im Frühjahr. Doch die elegante Kolonne der grünen Lastzüge auf ihrer gut 60 Kilometer langen Reise von Gescher durchs platte Münsterland in die Nähe von Salzbergen, die in einem eindrucksvollen Video zu sehen ist, diente am Ziel vor allem einem Zweck: der bestmöglichen praktischen Weiterbildung.

Fahrsicherheitstraining der Spedition Resing

Immer noch ist die verpflichtende Weiterbildung in den sogenannten Modulen, die laut Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz alle fünf Jahre absolviert werden muss, für viele Fahrer eher eine lästige Pflicht. Oft, weil sie staubtrocken und selbst im zweiten, teilweise nun dritten Durchgang seit 2009 ohne weiteren Erkenntnisgewinn in rein theoretischen Kursen stattfindet. Nicht so bei Gregor Resing (49), der nun in dritter Generation das Familienunternehmen leitet: "Meine Fahrer haben keine Lust, sich am Samstag in einen Raum zu setzen und nur zuzuhören. Daher machen wir gemeinsam mit dem Fahrtechnik- und Ausbildungszentrum Schulungen mit einem sehr hohen Praxisanteil." Oder anders gesagt, in Anlehnung an den Werbespruch einer bekannten Tageszeitung: Hinter jedem klugen Fahrer bei Resing steckt das FAZ.