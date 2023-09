Södertälje im Wandel Scania eröffnet Akku-Werk

Lkw aus Södertälje sind weltweit bekannt. Die Faszination, die von den Trucks mit dem Greif im Logo ausgeht, fußt dabei nicht zuletzt auf ihren einzigartigen Motoren – den V8 mit Leistung satt und entsprechendem Sound. Aber auch Scania geht mit der Zeit und will in Zukunft immer mehr Elektro-Lkw verkaufen. 2030 soll schon jeder zweite Lkw der Marke ganz ohne Diesel auskommen, für die Zeit danach prognostizieren die Schweden, dass jeder Transport elektrisch sein könnte.

Um für dieses Szenario gewappnet zu sein, hat Scania am Hauptsitz in Södertälje jetzt eine neue Batteriemontage in Betrieb genommen. Für die Schweden ein "Meilenstein" und die Grundlage für die anstehende Serienproduktion schwerer Elektro-Lkw. "Bei Scania haben wir es uns zum Ziel gesetzt, den Wandel hin zu einem nachhaltigen Transportsystem voranzutreiben. Mit der Batteriemontage in Betrieb haben wir einen der wichtigsten Wegbereiter, um den Übergang zur Elektrifizierung zu beschleunigen", erklärt Christian Levin, Präsident und CEO von Scania und der Traton Group. "Der Übergang zu elektrifizierten Lösungen ist der größte Wandel in der Geschichte des Transportwesens, und 2023 ist das Jahr, in dem er richtig durchstartet."

Levin beziffert die Investition in das 18.000 Quadratmeter und 550 Mitarbeiter umfassende Batterie-Montagewerk auf umgerechnet rund 126 Millionen Euro. In den neuen Hallen werden die Batteriezellen, die von Northvolt in Nordschweden gefertigt werden, zu Paketen zusammengefügt und dann im angrenzenden Lkw-Montagewerk in die Serienproduktion eingebracht. Die Lebensdauer der Akkus liegt laut Scania bei rund 1,5 Millionen Kilometern und entspricht damit der Lebensdauer der Lkw.