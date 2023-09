SLV mahnt Korrekturen an Maut und Mobilitätspaket im Fokus

Der Speditions- und Logistikverband Hessen/Rheinland-Pfalz (SLV) hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden: Daniel Hensel (53) heißt der neue Mann an der Spitze des etwa 400 Unternehmen starken DSLV-Landesverbands. Der geschäftsführende Gesellschafter von Hensel Logistik aus Grolsheim folgt auf Hans-Georg Maas (68), Chef von Edi-Trans aus Offenbach, der nach zwölf Jahren im SLV-Vorstand, davon sechs Jahre als Vorsitzender, nicht mehr zur Wahl antrat. „Ich war immer mit Herzblut dabei, aber irgendwann sollte man den Rückzug beginnen“, sagte Maas am Mittwoch beim diesjährigen Speditions- und Logistiktag in Sulzbach (Taunus).

Foto: Matthias Rathmann Neuer Mann an der Spitze des Speditions- und Logistikverbands Hessen/Rheinland-Pfalz (SLV): Daniel Hensel, geschäftsführender Gesellschafter von Hensel Logistik.

Komplettiert wird der auf drei Jahre neu gewählte Vorstand durch Christian Eichmeier (Contargo), Michael Peters (Intertrans), Holger Seehusen (Militzer&Münch) sowie Alexander Steinberg (Edgar Graß). Eichmeier und Peters gehören dem Gremium bereits seit 2016 beziehungsweise 2011 an, Seehusen und Steinberg kommen neu hinzu. Mit der Besetzung sind alle Verkehrsträger im SLV-Leitungsgremium repräsentiert, was auch SLV-Geschäftsführer Thorsten Hölser am Herzen lag.