Nach der Schließung des Seat-Werks in Matorell in Spanien und dem Stopp der Fertigung von Lamborghini in Italien will nun auch Volkswagen selbst die Produktion herunterfahren. Wie unter anderem die Automobilwoche mit Verweis auf Informationen aus Betriebsratskreisen berichtet, soll an diesem Freitag an fast allen Standorten in Deutschland und Europa die Arbeit am Band eingestellt werden.

Für wie lange Volkswagen die komplette Produktion unterbrechen will, ist demnach noch unklar. Laut VW-Chef Herbert Diess richteten sich die Standorte auf einen Stopp von zwei Wochen ein.

Corona: Ungekannte Herausforderungen

Zur Verkündung der Geschäftszahlen für das Jahr 2019 erklärte Diess 2020 zu einem sehr schwierigen Jahr. "Die Corona-Pandemie stellt uns vor ungekannte operative und finanzielle Herausforderungen. Zudem sind nachhaltige Konjunktureinflüsse zu befürchten", so der Vorstandsvorsitzende. Gleichzeitig schaute er positiv in die Zukunft: "Durch die Bündelung unserer Kräfte, eine enge Zusammenarbeit und gute Moral im Konzern wird es uns gelingen, die Corona-Krise zu bewältigen."