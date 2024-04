Mercedes Actros L 1848 Wenn Actros, dann so!

Der Actros ist – ganz ehrlich – wahrlich nicht der geborene Fahrer-Truck. Scania und Volvo haben eine größere, eingeschworenere Fan-Basis. DAF hat spätestens mit dem voluminösen XG ein Stein im Brett der Frauen und Männer hinter dem Steuer. Der Mercedes dagegen gilt im Allgemeinen als Unternehmerauto – und hat den Fahrern (in der Folge?) mit so mancher Gedenksekunde im Schaltvorgang und lauterem Grummeln aus dem Motorraum die kalte Schulter gezeigt.

Feingeistern mit ausgeprägtem Popometer reichen die Schwaben mit dem rundum optimierten OM-471-Antriebsstrang nun aber friedvoll die Hand: Ende 2022 bereits ist die dritte Generation des 12,8-Liter-Motors in Serie gegangen, gesegnet mit einem laut Hersteller um bis zu vier Prozent niedrigeren Dieselverbrauch. Für die Fahrer viel wichtiger aber: das Plus an Drehmoment dank des erweiterten Top-Torque-Programms. Das ist für alle OM-471-Reihensechszylinder mit 450 und 476 PS in Verbindung mit dem G281-Getriebe an Bord und sorgt im Standard-Modus für immerhin 2.500 Nm in den Gängen sieben bis zwölf.