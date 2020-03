Schon zu Beginn der Woche hat Flixbus wegen der von der Regierung verhängten Reisebeschränkungen alle grenzüberschreitenden Verbindungen von Deutschland in Richtung Frankreich, Österreich, Schweiz und Luxemburg gestrichen. Jetzt gab der Fernbusanbieter bekannt, den Betrieb bis Mitternacht gar komplett einzustellen.

"Die deutsche Bundesregierung hat gemeinsam mit den Regierungschefs der Bundesländer am 16. März 2020 Leitlinien zur weiteren Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich in Deutschland vereinbart. Diese Leitlinien betreffen auch den Busreiseverkehr. Flixbus folgt den Anweisungen der Bundesregierung selbstverständlich und wird alle nationalen sowie grenzüberschreitende Verbindungen von und nach Deutschland deshalb ab 17. März 2020 24 Uhr bis auf weiteres aussetzen", so heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Betroffene Fahrgäste will Flixbus informieren, sie erhalten laut des Fernbusanbieters einen Gutschein über den gesamten Ticketpreis ohne Stornierungsgebühr. Man bedauere die Unannehmlichkeiten und hoffe, bald wieder Fahrgäste an Bord begrüßen zu dürfen.

Operative und wirtschaftliche Herausforderungen

Bereits vor einer Woche hat Flixbus die Linien nach Italien gekappt. Auch Tschechien, die Slowakei, Kroatien, Dänemark und Polen sind aufgrund der Vorschriften der örtlichen Behörden seit einigen Tagen schon nicht mehr erreichbar.

Auf Nachfrage betont eine Sprecherin des Unternehmens, dass das Wohlergehen und die Sicherheit der Fahrgäste und Fahrer höchste Priorität habe. Die gesamte Mobilitätsbranche stehe aktuell vor operativen und wirtschaftlichen Herausforderungen.