Shell will die Tankstelleninfrastruktur für verflüssigtes Erdgas (LNG) erweitern. Die Standorte in Deutschland sollen dabei komplett auf CO2-neutrales Bio-LNG setzen.

Shell will das konzerneigene LNG-Tankstellennetz in Deutschland auf 35 bis 40 Standorte erweitern. Dabei sollen alle Stationen allein CO2-neutrales Bio-LNG nutzen. Das neue Konzept umfasst laut Unternehmensangaben die gesamte inländische Wertschöpfungskette, inklusive der Beschaffung von Biomethan aus Gülle, landwirtschaftlichen oder kommunalen Abfällen sowie dem Bau von Gasverflüssigungsanlagen und der Verteilung des CO2-neutralen LNG über die Shell-Tankstellen. Selbst seine Tankwagenflotte will der Konzern in diesem Zuge auf LNG-Lkw umstellen. Alles in allem soll das Projekt die Klimabilanz der Straßentransportbranche bis Mitte der 2020er-Jahre um bis zu eine Million Tonnen CO2 pro Jahr entlasten.

"Wir wollen dazu beitragen, das Pariser Abkommen und unser globales Ziel zu erreichen, den Netto-CO2-Ausstoß der von Shell verkauften Energieprodukte bis 2035 um rund 20 % und bis 2050 um etwa die Hälfte zu senken", erklärt Fabian Ziegler, Country Chairman von Shell Deutschland. Die LNG-Technologie sei bereits ausgereift, verfügbar und mit der richtigen Unterstützung konkurrenzfähig. Man freue sich, "wenn andere öffentliche und private Organisationen mit uns in den unterschiedlichen Bereichen der Wertschöpfungskette zusammenarbeiten wollen, um Bio-LNG weiter auszubauen, wenn die Kundennachfrage es zulässt." Jan Toschka, General Manager Retail für die DACH-Region, ergänzt: "Wir glauben auch, dass der Wandel hin zu einer saubereren Zukunft die Zusammenarbeit zwischen der Energiewirtschaft, den Fahrzeugherstellern, den Kunden, der Politik und den Behörden erfordert, damit alle ihren Teil zur Energiewende beitragen können."

Fünf Tankstellen in den kommenden Monaten

Stehen die behördlichen Genehmigungen, wird Shell laut eigener Angaben schon in den kommenden Monaten weitere LNG-Tankstellen in Recklinghausen, Hermsdorf, Kirchheim/Teck, Weinsberg und dem Raum Köln bauen. Mögliche Standorte für die Gas-Verflüssigungsanlagen befinden sich aktuell noch in der Prüfung.