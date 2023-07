Sevic startet in Frankreich durch 3 Händlergruppen für den Vertrieb gewonnen

Der deutsche Hersteller von Elektro-Leichtfahrzeugen Sevic Systems startet mit gleich 3 Händlergruppen in Frankreich. Was die Bochumer für den Leichttransporter V500e in Europa und weltweit vorhaben.

Sevic Systems, deutscher Hersteller von Elektro-Leichtfahrzeugen „Made in Europe“, hat mit Amplitude, DMD und Jean Lain gleich 3 Vertriebspartner in Frankreich gewonnen. Das Ganze ist Teil der europäischen Expansionsstrategie des Unternehmens mit Hauptsitz in Bochum.

Sevic will Präsenz in Wirtschaftszentren stärken

„Die Strategie von Sevic ist es, so präsent wie möglich in den wichtigsten Wirtschaftszentren zu sein“, erklärt Éric Saint-Frison, Mitglied des Vorstands von Sevic, der die Marke bei ihrer Einführung unterstützt. „Die neu vereinbarten Partnerschaften basieren auf einem klassischen Vertriebsvertrag. Ziel ist es, ein kleines, aber starkes Vertriebsnetz in Frankreich aufzubauen. In anderen Ländern hat sich die Marke bereits etabliert, entweder in Form eines Vertriebsnetzes oder über einen Importeur“, sagt Saint-Frison.

Sevic ist in Europa und Nordamerika vertreten

Sevic Systems ist bereits in den Vereinigten Staaten, Deutschland und Italien vertreten. Mit Frankreich ist nun das nächste Land für den Marktstart des Fahrzeugs V500e der Klasse L7e-CU vorbereitet. Doch nicht nur das: Das Unternehmen plant bereits, die Produktpalette zu erweitern. Die Partnerschaften sollen dazu beitragen, eine größere Reichweite und bessere Zugänglichkeit für Kunden zu gewährleisten. Die Produktionsstätte von Sevic Systems befindet sich in Bulgarien. Dabei handelt es sich nach eigenen Angaben um eine hochmoderne Anlage, die in einem Joint Venture mit dem Roboter-Hersteller Milara International betrieben wird.

Lesen Sie auch