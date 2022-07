Setra Baureihe 500 erstrahlt in neuem Glanz

Die überarbeitet Reisebus-Generation der Daimler Premiummarke Setra nimmt endlich deutlich Gestalt an. Markantes äußeres Merkmal ist das neue Familiengesicht, das dezent überarbeitet ist und das die niedriger positionierte Comfort-Class optisch deutlich näher an die Top-Class heranrücken lässt. Dahinter steckt faszinierende Technik, so die neue Elektronikplattform B2E+ mit all ihren elektronischen Helferlein. Damit schieben sich die Setra Reisebusse wieder an die technologische Spitze des Marktes und auch des Daimler Truck Konzerns.

Setra Comfort-Class – Premium-Anspruch

Daimler Buses Chefdesigner Stefan S. Handt erläutert die optischen Retuschen, die – für Setra typisch ­– eher dezent ausfallen: „Die Setra Comfort-Class und Top-Class erhalten ein deutlich höherwertiges Erscheinungsbild. Der Premium-Anspruch von Setra wird noch deutlicher herausgestellt.“ Im Rahmen einer ebenso behutsamen wie konsequenten Weiterentwicklung setzt das neue Familiengesicht in Optik und Technik neue Akzente und schärft das Profil der Traditionsmarke weiter. Handt nennt als Beispiel für diese Schärfung: „In der Frontpartie ist jetzt deutlich sichtbar die Markenplakette eingelassen.“ Eines der technischen Highlights: „In der Front gibt es ein neues Voll-LED Beleuchtungselement, einen Lichtleiter in der Kombination aus Blinker, Tagfahrlicht und Positionslicht. Schon aus der Entfernung wird ein Setra jetzt als Setra erkannt werden.“ Das gelte laut Pressetext auch für die Flanke der Reisebusse mit einem neuen dreidimensionalen Charakterelement. Bei der Comfort-Class ersetzt es das bisherige, rundliche Marken-Element, bei der Top- Class ist es gänzlich neu und kontrastiert mit der unveränderten, markenprägenden und dreidimensional ausgeführten „La Linea“ oberhalb der Fenster. Ohne die wäre eine Top-Class einfach keine Top-Class! Im Heck bleiben die beiden Busse unverändert.