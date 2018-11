Unser "Freund und Helfer", Martin Hottinger von der Polizeidirektion Görlitz, hat FERNFAHRER eine aktualisierte Übersicht der Schneeräumanlagen in Deutschland zur Verfügung gestellt. In der FERNFAHRER-Autohöfe App findet man die nächstgelegene Anlage. Letzte Änderung vom 13.11.2018.

Die Übersicht enthält Räumstationen, an denen Fernfahrer ihre Lkw, Zugmaschinen oder Trailer nach nächtlichem Schneefall von Eis und Schnee befreien können. Die Eis- und Schneelast kann zur Gefahr werden, wenn diese sich während der Fahrt löst und auf den nachfolgenden Verkehr fällt. Daher sind Lkw-Fahrer per Gesetz verpflichtet, ihre Fahrzeuge gegebenenfalls vor Fahrtbeginn von Schnee zu befreien. In diesem Jahr ist neben den Stationen in Deutschland und Österreich auch eine Station in Polen enthalten.

Übersicht in Autohöfe-App

Die neue Liste der Schneeräumanlagen sind ab sofort in der FERNFAHRER Autohöfe-App unter "Servicepartner" zu finden - als Liste oder auch ganz bequem per Umkreissuche. Die Autohöfe-App wurde inzwischen über 120.000 Mal heruntergeladen und enthält Autohöfe, Raststätten und Tankstellen in ganz Europa. Sie ist für Apple und Android-Geräte dank der Unterstützung von UTA kostenlos verfügbar