Seit Juli 2020 verantworten Patricia Aznar und Britta Sprey gemeinsam mit dem Vertriebsvorstand Boris Billich die Geschäfte von Cargobull Parts Services. Ende Juni 2020 verabschiedete sich der langjährige Geschäftsführer Dr. Peter-Hendrik Kes in den Ruhestand.

Die gebürtige Spanierin Patricia Aznar ist studierte Wirtschaftsingenieurin mit Schwerpunkt Maschinenbau. Von 2001 bis 2013 arbeitete Aznar als technische Ingenieurin im spanischen Schmitz Cargobull Werk in Zaragoza. 2014 wechselte sie ins Nachmarktgeschäft von Schmitz Cargobull in den Bereich Business Development. Dort arbeitete in Altenberge zuletzt als Head of Spare Parts Order Management an der Standardisierung von Vertriebsprozessen.

Auch Britta Sprey kommt aus den eigenen Reihen von Schmitz Cargobull. 2004 begann Sprey ihre dortige Laufbahn mit einem dualen BWL-Studium. Nach dem Abschluss 2007 startete Sprey als Logistikplanerin im Werk Vreden. Es folgten Stationen als Gruppenleiterin in der Produktion und im strategischen Einkauf. Dort wirkte sie laut Unternehmensangaben maßgeblich an der Einführung der Einkaufsplattform Cargobuy mit. Sprey wird neben Ihrer Position als Geschäftsführerin die Poduktlinienleitung After Sales verantworten.