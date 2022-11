Renault Trucks T und C Neue E-Tech-Lkw, neues Logo

Renault Trucks geht mit einem neuen Markenlogo ins neue Jahr. Die ersten Lkw mit dem frischen Emblem werden die vollelektrischen T und C E-Tech sein. Was die Batterie-Trucks können.

Schon im Frühjahr hat Renault Trucks die vollelektrischen E-Tech-Modelle der schweren Baureihen T und C angekündigt, jetzt folgt gemeinsam mit der Enthüllung des neuen Markenlogos die offizielle Premiere – und das im eigenständigen E-Look.

T und C E-Tech machen mit vertikalen Streifen an den Seiten und E-Tech-Emblem vorn unter dem neuen Kühlergrill auf sich aufmerksam, außerdem werden an der Vorderachse blaue Radblenden montiert. Das Typenschild besteht aus blauem Plexiglas. Die komplett lackierte Front der Trucks wurde für ein Mehr an Sicherheit um 115 Millimeter verlängert, dazu gibt's seitliche Radarsensoren, die den Toten Winkel überwachen. Das neue Markenlogo wiederum besteht aus einer schlichten Rhombe aus gebürstetem Aluminium auf glänzendem, schwarzen Grund.

E-Tech-Modelle als 4x2, 6x2 und 8x4

Der C E-Tech ist für Einsätze auf dem Bau konzipiert, den T E-Tech sieht Renault Trucks im regionalen Verkehr. Neben 4x2- und 6x2-Sattelzugmaschinen mit einem Radstand von 3,9 Metern stehen Fahrgestelle als 4x2, 6x2 und 8x4-Tridem zur Verfügung. Hier stehen elf Radstände von 3,9 bis 6,7 Meter zur Wahl. In Sachen Nebenabtrieb fährt Renault Trucks je nach Kundenwunsch eine Getriebe-seitige, vollelektrische oder elektromechanische Lösung auf.

In Bezug auf die Fahrerkabinen stellt sich Renault Trucks breit auf und auch in Sachen Antrieb haben Interessenten die Wahl: Mit zwei Elektromotoren bringen es die bis zu 44 Tonnen schweren E-Tech-Lkw auf 330 kW und 1.600 Nm, die Konfigurationen mit drei Motoren leisten 490 kW und 2.400 Nm. Übertragen wird die Kraft per Optidriver-Getriebe, der Strom stammt aus zwei bis sechs Akkupaketen mit je rund 90 kWh. Die aus dem belgischen Volvo Group-Werk in Gent stammenden Batterien sind seitlich hintereinander am Rahmen angebracht, was bei der Sattelzugmaschine für den hinteren Aufstieg ausklappbare Trittstufen nötig macht. Die Reichweite von T und C E-Tech beziffert Renault Trucks auf bis zu 300 Kilometer, wobei die Ladezeiten mit einer Ladeleistung von bis zu 43 kW AC / 250 kW DC vergleichsweise kurz ausfallen sollen.

Serienproduktion ab Ende 2023

Vorbestellungen für T und C E-Tech nimmt Renault Trucks ab sofort entgegen, die Serienproduktion im Werk in Bourg-en-Bresse steht für das vierte Quartal 2023 an. Neben einem Vertrag zur vorausschauenden Wartung fährt der Hersteller für die E-Lkw auch die Flottenmanagement-Software Optifleet auf. Renault Trucks analysiert im Vorfeld zudem die Touren der Kunden mit einer eigenen Reichweiten-Simulations-Software.