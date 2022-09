Podcast PRO GEWERBE Folge 1: Gewerblich unterwegs mit dem Elektrofahrzeug

Dort waren sie verabredet mit Jürgen Riedel von der Motor Gruppe Sticht aus Bayreuth. Im Gespräch fachsimpeln die drei Profis über das Thema Elektromobilität, denn E-Fahrzeugen gehört die Zukunft. Auch der Hersteller Ford stellt sich konsequent in Richtung Elektromobilität auf. Doch mit diesem Paradigmenwechsel der Automobilindustrie kommen mittelfristig auch auf Gewerbetreibende und Flottenmanager ganz neue Themen zu. Wie schaut es bei E-Transportern mit der Reichweite aus, was passiert mit der Nutzlast und wie häufig müssen die Fahrzeuge in die Werkstatt? In einem munteren Schlagabtausch klären die drei Profis in der ersten Folge des Podcast „PRO GEWERBE“ die drängendsten Fragen und liefern nützliche Tipps für Praktiker.

Ein Podcast von „trans aktuell”, powered by Ford PRO