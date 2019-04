Am 1. Mai lädt VW traditionell zum MaiKäferTreffen in Hannover. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr der Post-Transporter VW Typ 147, genannt Fridolin.

In diesem Jahr zieht es VW-Freunde bereits zum 36. Mal zum MaiKäferTreffen. 3.000 Teilnehmer waren 2018 dabei. 15.000 Besucher haben die Oldtimer bestaunt. In diesem Jahr feiert der Transporter Typ 147, oder besser Fridolin seinen 55. Geburtstag. Der Typ 147 wurde damals laut VW exakt auf die Bedürfnisse der Post zugeschnitten. Achsen, Getriebe und Motor stammen vom Käfer. Das Chassis kommt vom Karmann Ghia. Das Heck geht auf den T1 zurück. So kommt der Fridolin auf ein Ladevolumen von 2,9 Kubikmeter, erreichbar durch Schiebetüren an der Seite. Für reibungslosen Betrieb lässt sich der Beifahrersitz auf Wunsch umklappen.

Bis 1974 liefen insgesamt 6.139 Fahrzeuge in den Westfalia-Werken Wiedenbrück vom Band – vor allem an die Deutsche und Schweizer Post. In Deutschland sind demnach noch rund 40 Exemplare zugelassen. Weltweit gibt es, so die Schätzung der VW-Experten, noch etwa 200 Fridolin. Beim MaiKäferTreffen in Hannover hat VW selbst drei Fridolin im Gepäck. Dazu kommen mindestens acht weitere aus Sammlerhand.