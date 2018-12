Novab, das von Nooteboom vor 20 Jahren entwickelte Achslastberechnungsprogramm, bekommt ein Upgrade. Das neue Novab 3.0 arbeitet künftig Cloud-basiert, was für den Schwerlast-Transporteur die Wahl der richtigen Kombination von Sattelzugmaschine und Auflieger sowie die Berechnung der Gewichtsverteilung einer Last auf die verschiedenen Achsen jetzt noch schneller und einfacher machen soll.

Foto: Nooteboom Schwerlastspezialist Nooteboom präsentiert das Achslastberechnungsprogramm Novab 3.0.

Über das Nooteboom Novab

Das Programm wird nach Angaben von Nooteboom von weltweit von 1.200 Unternehmen verwendet und berechnet nach Angaben von Nooteboom die optimale Ladeposition für die zu beladenden Fahrzeugkombinationen aus dem Hause des niederländischen Trailerspezialisten. Der Anwender kann dabei aus einer Vielzahl von vordefinierten Fahrzeugen wählen, darunter Solo-Lkw, Sattelzugmaschinen, Anhänger und Sattelauflieger. Die Daten dieser Fahrzeuge können bei Bedarf angepasst werden. Auch lassen sich laut Nooteboom andere Konfigurationen zusammenstellen. Gleiches gilt für die Wahl der Last. Der Anwender kann eine vordefinierte Last auswählen oder die Daten einer Last selbst eingeben. Basierend auf allen Daten berechnet Novab dann die Achslasten und die optimale Achslastverteilung. Für den Transporteur dient das Programm dazu die richtige Fahrzeugkombination für eine bestimmte Last festzulegen und Achslast-Überschreitungen zu vermeiden.

Vorteile von Nooteboom Novab 3.0

Nach Angaben von Nooteboom erhalten Fuhrparkleiter einen klaren Überblick über die Achslasten, was das Überschreiten von Achslasten verhindern soll. Durch die Daten-Cloud habe der Nutzer Zugriff auf umfangreiche Fahrzeugdaten und Achskonfigurationen und –lasten von Zugmaschinen, Tiefladern und potentiellen Lasten. Dies mache den Achslastkalkulator universell einsetzbar für alle Arten von Lkw und Auflieger. Das Novab 3.0 System arbeitet webbasiert. Stehen neue Fahrzeugdaten zur Verfügung, werden diese von Nooteboom in der Cloud direkt aktualisiert, so dass der Nutzer stets Zugriff auf aktualisierte Daten hat. Die Updates erfolgen laut Hersteller automatisch und sind für den Nutzer kostenlos. Zugriff auf den Novab 3.0 Kalkulator haben Nutzer Desktoprechner und Laptop, aber auch via Tablet und Smartphone. Das Programm steht internationalen Kunden in Niederländisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Polnisch, Italienisch zur Verfügung und umfasst zudem eine Erweiterung zur Beantragung von Ausnahmegenehmigungen.

Standards individuell anpassbar

Nach Angaben von Nooteboom lassen sich die im Novab 3.0 gespeicherten Fahrzeugdaten aber auch individuell auf die sich im jeweiligen Fuhrpark befindlichen Fahrzeuge anpassen, so dass auch mögliche Spezialanfertigungen berücksichtigt werden können. Wer sich vorab ein Bild vom Achslastberechnungsprogramm Novab 3.0 von Nooteboom machen will, kann sich laut Hersteller vorab einige Videos ansehen. Zudem stellt der niederländische Schwerlastspezialist eine Testversion kostenfrei zur Verfügung.