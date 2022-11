NFL drives MAN Lion’s Coach für Footballer

Als Mobilitätspartner der amerikanischen Football-Liga NFL kam MAN zum ersten NFL-Spiel auf deutschem Boden eine entscheidende Rolle zu: Der Traditionshersteller hat die Sportstars der Seattle Seahawks und Tampa Bay Buccaneers in Reisebussen zur Allianz Arena in München gefahren. Insgesamt 15 Lion's Coach waren im Rahmen des Megaevents im Einsatz, zur Verfügung gestellt durch die MAN-Partner AutobusOberbayern und Bus Verkehr Berlin.

Neben den Shuttle-Fahrzeugen das optische Highlight: der Promotion-Bus, der bei verschiedenen Aktionen rund um das Spiel eingesetzt wurde. Er ist am Schriftzug "NFL drives MAN" und den Logos der Seattle Seahawks und der Tampa Bay Buccaneers zu erkennen, einem Seeadler und einer Piratenflagge.

Insgesamt werden in den nächsten vier Jahren deutschlandweit vier Spiele der International Series der NFL ausgetragen. "Und mit unserem Lion's Coach haben die Sportler von Anfang an einen starken Partner an ihrer Seite", sagt Rudi Kuchta, Bus-Chef bei MAN. Zu Recht trage der Lion's Coach den Titel ,Coach of the Year 2020'. Er sei das am häufigsten prämierte Busmodell von MAN, mit dem auch Spitzenteams wie der FC Bayern München, Borussia Dortmund oder die deutsche Fußballnationalmannschaft unterwegs sind. Für Alexander Steinforth, General Manager der NFL in Deutschland, ein top Argument für MAN in der NFL: "MAN ist als Sponsor im Fußballumfeld mit ihren Mannschaftsbussen sehr bekannt, daher ist es umso erfreulicher, dass nun auch die NFL MAN fährt."