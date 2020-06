Das bislang in Alzenau angesiedelte Logistikgeschäft für die Hunde- und Katzenfuttermarken von Nestlé Purina PetCare Deutschland ist demnach komplett an den neuen TST-Standort in Worms verlegt worden. Künftig sollen von dort aus die deutschen Handelskunden mit Produkten der Marken Felix, Gourmet, Purina One und andere beliefert werden.

Stark wachsendes Geschäft für Heimtiernahrung

„Wir benötigen kontinuierlich mehr Lagerkapazitäten“, sagt der Regional Supply Chain Director von Nestlé Purina PetCare Deutschland, Thomas Reinarz, das Auftragsvolumen sei innerhalb der letzten Jahre stark gewachsen. Das neue Distributionszentrum biete ausreichend Lagerkapazitäten für das rund 600 Artikel umfassende Sortiment und soll zudem Dreh- und Angelpunkt für logistische Mehrwertdienstleistungen wie Displaybau oder Repacking-Aktivitäten sein, die am neuen Standort zukünftig automatisiert werden sollen, so Reinarz

Ausschreibung überzeugte

Nach eigenen Angaben steuert TST, das sich auf Industrie- und Handelslogistik spezialisiert hat, bereits seit 2011 Versorgungsketten für verschiedene Nahrungsmittelprodukte des Nahrungsmittelkonzerns. Vor zweieinhalb Jahren kam dann die Anfrage, ob TST nicht auch an der Purina-Ausschreibung teilnehmen wolle.

„Bestandteil des Konzepts war eine verkehrsgünstig gelegene Industriefläche aus unserem Bestand, auf der wir sofort mit Planung und Bau loslegen konnten“, sagt TST-Geschäftsführer Frank Schmidt.

Rund 42 Millionen Euro hat TST in die neue Logistikimmobilie investiert, die nach dem Konzept des Logistikers mit dem Planungspartner pbb Solutions und dem Bauunternehmen Goldbeck errichtet wurde. In dem neuen Multi-User-Logistikzentrum gibt es demnach fünf Hallenkomplexe mit Platz für 100.000 Paletten, 52.000 Quadratmeter Lagerfläche und 71 Verladerampe. TST hat nach eigenen Angaben insgesamt 3.000 Mitarbeitern und betreibt in Europa und den USA 75 Standorte.