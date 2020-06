Neben der Vergrößerung des Bürogebäudes um 1.200 Quadratmeter schafft Dachser zusätzlichen Platz für Lkw- und Mitarbeiterparkplätze. Die Investitionssumme beträgt 22,5 Millionen Euro. Die Bauarbeiten wurden Ende Mai abgeschlossen.

„Unser Standort in Nürnberg hat sich in den vergangenen zehn Jahren im Industriegüter- und Lebensmittelbereich sowie Warehousing positiv entwickelt, so dass wir in unserer bestehenden Anlage bereits heute an die Kapazitätsgrenzen gekommen sind“, sagt Bernhard Engel, Niederlassungsleiter European Logistics im Logistikzentrum Nürnberg.

Die Anzahl der Tore am Herzstück der Anlage, den Umschlaghallen und dem Warehouse, wird von 188 auf 251 erhöht. Neben der Erweiterung der Umschlaghallen schafft Dachser für die Kontraktlogistik 1.100 Quadratmeter zusätzlichen Platz für kundenindividuelle Services. So fungiert das Logistikzentrum beispielsweise als Zentrallager für einen namhaften Kunden aus dem Premiumsegment für Wein und Spirituosen, für den Dachser neben Lagerung, Kommissionierung und Transport umfangreiche Zusatzleistungen erbringt. „Wir übernehmen individuelle Geschenkverpackungen, den Displaybau und die Verbrauchsteuerabwicklung für den Kunden“, sagt Michael Scheid, Niederlassungsleiter Dachser Food Logistics in Nürnberg. „Von hier aus beliefern wir jeden Empfänger in Deutschland – nicht nur Einzelhändler, Hotels und Catering-Betriebe – auch Bars, Clubs, Reedereien und Events.“

Präsenz in der Metropolregion Nürnberg

Auch die Lkw-Wartezone wurde vergrößert und ein Lkw-Parkplatz für die Transportunternehmer geschaffen, so dass nun Abstellflächen für 130 Lkw zur Verfügung stehen. Durch ein neues Parkhaus entstanden zusätzliche 135 Parkplätze für die Mitarbeiter und Gäste.

Dachser ist seit Anfang 2009 in der bestehenden Anlage im Gewerbegebiet Nürnberg-Feucht-Wendelstein präsent. Das Logistikzentrum bietet eine sehr gute Autobahnanbindung an die A3, A6, A9 und A73 und gewährleistet somit kurze Wege zu den Kunden sowie eine reibungslose und schnelle Güterversorgung für die Metropolregion Nürnberg.