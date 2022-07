Neues aus der Miniaturwelt Firmengeschichte im Detail

GMTS Golden Oldies: Fuhrpark-Urahn

Foto: GMTS GMTS

Der Mercedes-Benz L 312 (L 4500) gehörte zu den ersten Lastwagen im Fuhrpark des 1955 von Max Wild Senior gegründeten Bauunternehmens. Heute befindet sich ein restaurierter L 312 mit Pritschenaufbau im Besitz des Familienunternehmens, zur Erinnerung an die Anfangsjahre. Nun hat GMTS Brinkmeier als Auftragsarbeit ein Ebenbild dieses Oldtimers geschaffen, originalgetreu mit Firmenbeschriftung, schwarzen Peilstangen, Biberacher Kennzeichen und Pin-Up-Girl im Kühlergrill. Geliefert wird das Modell in einer Schaubox mit beschriftetem Sockel. Material: Resin. Maßstab 1 : 50. Preis: 115 Euro ( Artikel-Nr. im FERNFAHRER-Shop: 042266, FÜR FERNFAHRER-Abonnenten NUR 97,75 Euro)

Wiking: Klangvolle Namen

Foto: Wiking Wiking

Emil Bölling und Polar-Express – klangvolle Namen, deren Fuhrpark in der Miniaturwelt weiter wächst, auch wenn sie längst nicht mehr existieren. So nimmt Wiking mit einem Hanomag-Straßenschlepper ST 100 das 20. Bölling-Modell in sein Programm auf. Den Kühltransporten im hohen Norden ist der Volvo F88 in den Farben von Polar-Express gewidmet. Und auch dem Faun 610/36 aus den 60er-Jahren setzt Wiking ein modellbauerisches Denkmal, als Zugmaschine samt Culemeyer in den Farben der Deutschen Bundesbahn. Maßstab: 1 : 87. Material: Kunststoff. Preis: 27,95 Euro (Faun, Artikel-Nr. im FERNFAHRER-Shop: 042271, FÜR Abonnenten NUR 23,75 Euro); 22,95 Euro (Hanomag, Artikel-Nr. im Shop: 042272, FÜR Abonnenten NUR 19,50 Euro), 40,95 Euro (Volvo, Artikel-Nr. im Shop: 042273, FÜR Abonnenten NUR 34,80 Euro)

Herpa: FERNFAHRER-Truck

Foto: Herpa Herpa

Den Traum vom Supertruck verwirklichte sich im Jahr 2020 Auto Service Thiem aus Hildesheim mit einem DAF XF 530 6x2 (wir berichteten in FERNFAHRER 12/2020). Den Jumbo-Auflieger umschloss eine Plane im FERNFAHRER-Design. Anlass für Herpa, den Truck als H0-Modell aufzulegen. Jetzt ist es lieferbar und natürlich auch bei uns im Shop erhältlich. Material: Kunststoff. Preis: 44,95 Euro ( Artikel-Nr. im FERNFAHRER-Shop: 120238, FÜR FERNFAHRER-Abonnenten NUR 38,20 Euro)